Nvidia може провести спліт акцій — Bloomberg

Nvidia може провести спліт (дроблення) своїх акцій у мірі наближення ціни до $1 тисячі за акцію, пише Bloomberg. Це дозволить залучити більше дрібних інвесторів, для яких така вартість паперів занадто висока.

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Ріст акцій

Від початку 2023 року акції виробника мікросхем стрімко зросли з від приблизно $150 до $972 доларів у п'ятницю 8 березня — що є найвищою ціною в історії.

Від початку цього року акції зросли на 81% — головним рушієм росту ціни є ажіотаж навколо штучного інтелекту. 1 березня 2024 року компанія Nvidia досягла історичної позначки, вперше перевищивши ринкову вартість своїх акцій у $2 трлн.

Джерело: Google

Спліт

Востаннє компанія дробила свої акції у 2021 році на 4 долі — тоді акції дійшли до позначки $600.

Спліт або дроблення дозволить дрібним інвесторам придбати акції, вартість яких у такому разі буде також поділена. Власники ж акцій отримають додаткові папери зі зміною їх вартості.

Динаміка ціни акцій Nvidia до та після спліту у 2021 році / Bloomberg

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