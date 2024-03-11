Telegram планує провести IPO. Компанія виходить на прибутковість й оцінюється у $30 мільярдів

Telegram отримав попередню оцінку понад $30 млрд перед потенційним IPO. Про це в інтерв'ю Financial Times розповів засновник та власник месенджера Павло Дуров. Платформа набрала 900 млн користувачів, та наближається до прибутковості.

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У інтерв'ю, Дуров зазначив, що не збирається продавати месенджер поки вивчають можливості виходу на біржу.

IPO проведуть тоді, коли компанія досягне прибутковості і ринкові умови стануть сприятливими. Дуров відмовився коментувати терміни і можливе місце проведення, але сказав, що Telegram «вивчив кілька варіантів».

Пов’язана з Telegram криптовалюта TON на фоні цих новин оновила дворічний максимум, додавши за день майже 10% (на момент написання новини).

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