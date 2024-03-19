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19 березня 2024, 13:33

Через блокування кордону бюджет недоотримав у лютому 7,7 мільярда гривень

Блокування автомобільних шляхів поблизу польсько-українського кордону призвело до втрати 7,7 млрд грн митних платежів. Про це в телеграмі написав перший заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Блокування автомобільних шляхів поблизу польсько-українського кордону призвело до втрати 7,7 млрд грн митних платежів.
Фото:depositphotos

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Втрати бюджету

«Поки дам лише одну цифру: розрахункові недонадходження митних платежів через блокування польськими протестувальниками автомобільних шляхів під'їзду до пунктів пропуску на кордоні — 7,7 млрд грн», — повідомив Железняк.

Читайте: Франція приєднується до спроб Польщі обмежити український імпорт — Politico

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що через блокування кордонів польськими фермерами, польські компанії, що ведуть бізнес в Україні, зазнають збитків у сотні мільйонів доларів.

За даними 36 учасників спеціального опитування Європейської Бізнес Асоціації, загальна сукупна сума збитків з початку страйків склала принаймні 24,8 млн євро. В перерахунку на одну українську компанію — це майже 700 тис. євро збитків в середньому.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
19 березня 2024, 13:47
#
Блокада кордону загрожує значними фінансовими збитками не лише Україні, а й Польщі - Заступник міністра економіки Тарас Качка.
За його словами, від таких негативних рішень України та Польщі у кінцевому результаті виграє лише Росії.
«В основному там хлопці-фермери протестують. Добре, йдемо по вашій логіці, закриваємо кордон. Страждають ваші клієнти. Ви кукурудзу продаєте виробнику молока, яке далі йде в сир і сир йде до України. Він у вас просто перестане купувати, ви зруйнуєте свій власний бізнес. Дуже важливо, що ми з польським урядом сіли це в деталях проговорювати. Зараз риторику польського уряду ми поділяємо. Вона адресована тим протестувальникам», — пояснює Качка.
За словами заступника міністра, головна проблема у відносинах України та Польщі - не відсутність взаєморозуміння між урядами чи якась шкода сільському господарству, а в тому, що через те, що минулого літа була активна передвиборча кампанія в Польщі, емоції протестувальників ще й підживлювали.
«Хтось добросовісно, бо хотів виграти вибори, хтось недобросовісно, бо там є агенти впливу Кремля досить активні», — резюмував Тарас Качка.
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