Через блокування кордону бюджет недоотримав у лютому 7,7 мільярда гривень

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Втрати бюджету

«Поки дам лише одну цифру: розрахункові недонадходження митних платежів через блокування польськими протестувальниками автомобільних шляхів під'їзду до пунктів пропуску на кордоні — 7,7 млрд грн», — повідомив Железняк.

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Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що через блокування кордонів польськими фермерами, польські компанії, що ведуть бізнес в Україні, зазнають збитків у сотні мільйонів доларів.

За даними 36 учасників спеціального опитування Європейської Бізнес Асоціації, загальна сукупна сума збитків з початку страйків склала принаймні 24,8 млн євро. В перерахунку на одну українську компанію — це майже 700 тис. євро збитків в середньому.