Блокування кордону з Україною: польський бізнес втрачає сотні мільйонів доларів

Через блокування кордонів польськими фермерами, польські компанії, що ведуть бізнес в Україні, зазнають збитків у сотні мільйонів доларів . Про це заявив голова Ради міжнародного товариства польських підприємців в Україні Шимон Ващин під час пресконференції в Українському кризовому медіацентрі, передає Укрінформ.

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«Це прямі збитки від недопоставлених товарів та неможливості виконати домовленості бізнесами обох сторін. Конкретної цифри не можу назвати, але це десятки й сотні мільйонів доларів», — заявив Ващин.

Також він навів дані дослідження Європейської бізнес-асоціації, згідно з якими кожна польська компанія із 44 опитаних в Україні через страйки на кордоні втратила в середньому по $700 тисяч.

Це не тільки прямі втрати, а й штрафи через недотримання умов контрактів, зокрема постачання товарів не в повному обсязі. Особливо від цього потерпає будівельна сфера.

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«Ми не можемо бути впевненими у можливості регулярних поставок, тому відносини з нашими партнерами перебувають під загрозою. Потрібні гарантії, які підприємці по обидва боки кордону зараз, на жаль, не в змозі надати», — зауважив Ващин.

В організації сподіваються, що сторони досягнуть згоди і блокування кордону припиниться до 28 березня. Що має позитивно вплинути і на переговори України щодо вступу в ЄС, впевнені представники польських підприємців в Україні.