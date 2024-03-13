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13 березня 2024, 19:09

Блокування кордону з Україною: польський бізнес втрачає сотні мільйонів доларів

Через блокування кордонів польськими фермерами, польські компанії, що ведуть бізнес в Україні, зазнають збитків у сотні мільйонів доларів. Про це заявив голова Ради міжнародного товариства польських підприємців в Україні Шимон Ващин під час пресконференції в Українському кризовому медіацентрі, передає Укрінформ.

Через блокування кордонів польськими фермерами, польські компанії, що ведуть бізнес в Україні, зазнають збитків у сотні мільйонів доларів.
Фото: censor.net

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«Це прямі збитки від недопоставлених товарів та неможливості виконати домовленості бізнесами обох сторін. Конкретної цифри не можу назвати, але це десятки й сотні мільйонів доларів», — заявив Ващин.

Також він навів дані дослідження Європейської бізнес-асоціації, згідно з якими кожна польська компанія із 44 опитаних в Україні через страйки на кордоні втратила в середньому по $700 тисяч.

Це не тільки прямі втрати, а й штрафи через недотримання умов контрактів, зокрема постачання товарів не в повному обсязі. Особливо від цього потерпає будівельна сфера.

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«Ми не можемо бути впевненими у можливості регулярних поставок, тому відносини з нашими партнерами перебувають під загрозою. Потрібні гарантії, які підприємці по обидва боки кордону зараз, на жаль, не в змозі надати», — зауважив Ващин.

В організації сподіваються, що сторони досягнуть згоди і блокування кордону припиниться до 28 березня. Що має позитивно вплинути і на переговори України щодо вступу в ЄС, впевнені представники польських підприємців в Україні.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+15
mantis05
mantis05
13 березня 2024, 19:40
#
Надо помогать блокировать, и загонять польский бизнес в минуса. У нас и так всё плохо, и особой разницу мы не почувствуем, а вот они- они как раз прочувствуют всё в полной мере
+
0
financialGenius
financialGenius
13 березня 2024, 20:28
#
Это все выгодно только одному нашему соседу , пальцем тыкать не будем …
+
+10
vbhjckfd
vbhjckfd
13 березня 2024, 20:44
#
Най наймуть тітушок і відпиздять своїх псевдо-фермерів
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