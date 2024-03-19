Франція приєднується до спроб Польщі обмежити український імпорт — Politico

Франція приєдналася до Польщі у закликах до подальших обмежень на імпорт української сільськогосподарської продукції, погрожуючи зірвати переговори про продовження вільної торгівлі Києва з ЄС ще на рік. Про це повідомили Politico троє європейських дипломатів.

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Деталі

Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зустрілися в п’ятницю під час саміту Веймарського трикутника в Берліні, де вони закликали підтримати Україну, яка протистоїть дворічній агресійній війні росії.

З усім тим, двоє лідерів також уклали угоду щодо зближення Парижа та Варшави, повідомили дипломати, напередодні важливих переговорів у вівторок увечері, які будуть спрямовані на усунення розбіжностей, які виникли в останню хвилину між країнами ЄС та Європейським парламентом щодо торгівлі з Україною.

Відповідно до оцінок Комісії, на які посилалися двоє дипломатів, яким дозволили залишитися анонімними для обговорення переговорів за закритими дверима, ця зміна коштуватиме Україні 1,2 мільярда євро доходів від торгівлі.

«Це величезне скорочення для країни, яка потребує всієї можливої допомоги», — сказав один із дипломатів.

«Країни-члени, які найбільше демонструють свою підтримку Україні, також завдають країні найбільшої шкоди».

Аграрна суперечка

Видання зауважує, якщо цю суперечку не розв’язати швидко, вона може затьмарити саміт лідерів ЄС у Брюсселі цього четверга — і виявити заяви лідерів про солідарність з Україною порожніми, оскільки вони піддаються тиску вдома з боку фермерів, які стверджують, що не можуть конкурувати з дешевим імпортом.

Нещодавно європейські законодавці проголосували за введення низки обмежень на пропозицію Єврокомісії про продовження безмитного імпорту для України на рік. Ці поправки повернули три гілки ЄС — Раду, Парламент і Комісію — знову за стіл переговорів для пошуку компромісу. Посли ЄС мали зустрітися у понеділок увечері, щоб остаточно узгодити позицію Ради перед раундом міжінституційних переговорів у вівторок увечері.

Голосування поставило несподіваний блокпост на шляху до того, що, як очікувалося, було безпроблемним ухваленням заходів після того, як країни ЄС підтримали початкову пропозицію Комісії в лютому. Йдеться про обмеження українського цукру, птиці та яєць. Лише Польща, Угорщина та Словаччина тоді проголосували проти продовження, а Болгарія утрималася.

Після пленарного голосування в парламенті більшість країн ЄС, як виявилося, готові залишатися на своїй позиції в міжінституційних переговорах і змусити парламент погодитися з їхнім рішенням прийняти продовження без змін.

Все це розвалилося після раптового повороту Макрона минулого тижня.

За словами трьох дипломатів ЄС, близьких до переговорів, після берлінської зустрічі Франція приєдналася до табору меншини на чолі з Польщею, яка наполягає на подальших обмеженнях на український імпорт до блоку.

«Ми працюємо з Польщею, щоб знайти рішення, яке дозволить нам продовжити тимчасові заходи, враховуючи їхню стурбованість», — сказав речник Постійного представництва Франції при ЄС.