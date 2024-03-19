В Україні зростають ціни на вторинне житло

За даними ЛУН за останні 6 місяців вартість вторинки відчутно виросла. Медіана однокімнатної в лютому у Львові становить 60 000$, що на 7% більше ніж пів року тому, двокімнатної 91 100$ (+12% за пів року) трикімнатної 110 900$ (+6% за пів року), пише NV.

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Як змінилися ціни на вторинному ринку

В Києві також трохи підросла і в лютому медіана вартості однокімнатної квартири на вторинному ринку становить 68 000$, двокімнатної — 85 000$. Медіана реальної вартості проданих квартир становить 55 000$ для однокімнатної та 75 000$ для двокімнатної.

В Одесі ціни на вторинку теж виросли. Медіана однокімнатної — 40 000$ (+11% за останні пів року), двокімнатної — 58 300$ (+5% за останні пів року), трикімнатної — 80 000$ (+6% за останні пів року).

В Дніпрі схожа ситуація:

1-кімнатні — 38 000$ (+10% за пів року)

2-кімнатні — 52 300$ (+8% за пів року)

3-кімнатні — 71 000$ (9% за пів року)

Харків єдиний серед міст мільйонників, де вторинка стала дешевша.

1-кімнатні — 24 500$ (-2% за пів року)

2-кімнатні — 37 500$ (-7% за пів року)

3-кімнатні — 49 900$ (-5% за пів року)

Первинний ринок

В Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та Харкові ціни залишаються майже незмінними. Проте відчутний розвиток і планомірний ріст ЛУН спостерігає в Івано-Франківську.

За останній рік вартість квадратного метра від забудовника виросла на понад 5 000 грн. Наразі в обласному центрі в продажу 155 житлових черг в 55 житлових комплекси, а будується 119 черг, що майже стільки ж, скільки в Одесі та Харкові разом взятими.