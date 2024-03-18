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18 березня 2024, 15:30

Падіння триває: на міжбанку курс вперше перетнув позначку 39 гривень за долар

На міжбанку курс долара, 18 березня, встановив новий рекорд — 39 гривень. Про це свідчать дані торгів.

На міжбанку курс долара, 18 березня, встановив новий рекорд — 39 гривень.

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Як видно на цьому графіку, о 13:00 курс долара у продажу дійшов до 39 гривень — і це є історичним рекордом.

Втім, для валютного ринку це не є максимальним значенням, адже у вересні 2022 року середня ціна в банках доходила до 43 гривень.

Євро також рекордно росте на міжбанку — на момент написання новини курс становить 42,51−42,54.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 10

+
0
Kankakee
Kankakee
18 березня 2024, 15:42
#
МВФ вказував що на кінець 2023 курс має бути 40 грн за долар, Україна погодила програму фінансування ukrainian facility, куди включені і вимоги МВФ там теж включені , тепер від них просто так не відмахнутися. Не буде виконання — не буде коштів 🤷 хоча якщо буде виконання то це вже кроки до вступу в ЄС 🥳
+
+71
bonv
bonv
18 березня 2024, 15:43
#
Нехай спалюють більше ЗВР:)
+
+27
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
18 березня 2024, 16:18
#
Официальные международные резервы Украины в 2024 г. (млн. долл. США) на 31.12.2023 40 514,43 1718.38 4.43% на 31.01.2024 38 533,53 -1980.90 на 29.02.2024 37 051,98 -1481.55 -3.84%
+
+12
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
18 березня 2024, 16:20
#
Официальные международные резервы Украины в 2024 г. (млн. долл. США) на 31.12.2023 40 514,43 на 31.01.2024 38 533,53 на 29.02.2024 37 051,98 для тех кто не понял что по курсу дальше…
+
+12
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
18 березня 2024, 16:40
#
В кінці березня буде близько 42 млдр резервів — асолютний рекорд за всі часи незалежності, аграрії весною більше валюти продають, тому 36 вже скоро…написано 13 березня …прогнозист с ником W33выдал на гора… Вот чёткий прогноз… Сопоставляю… Запасы 37 Ане 42… И курс 39 а не 36…грн в конце марта ты лепил…
+
0
w33
w33
18 березня 2024, 17:38
#
До кінця березня буде 4,5 млрд, які підуть в резерви. Зараз вже кінець березня? Не потрібно панікувати, все буде добре
+
0
Sarevok
Sarevok
18 березня 2024, 17:13
#
Еще чуть-чуть — и будет по 33.
+
0
Lolik1837
Lolik1837
18 березня 2024, 17:18
#
«і це є історичним рекордом.»

Мы теперь эти «исторические рекорды» курса доллара постоянно видеть будем.

Где этот адепт «свидетелей гривны» , который Aleks номерной?. Пусть он опять нам попоет песенки , что ОВГЗ в гривнах это выгоднее чем долларовые S&P500 или долларовые облигации
+
+5
uxui
uxui
18 березня 2024, 17:46
#
Продолжать падение нельзя — на страже адепты Кремля!
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
18 березня 2024, 17:47
#
Пока відпускають, потім відкат, але скоріше 39+ будуть тримати.

Пенсії підняли і інші виплати, від США грошей немає і скоріше не буде.

Від ЄС та пару інших країн надія, але цього мало вцілому.
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