Падіння триває: на міжбанку курс вперше перетнув позначку 39 гривень за долар

На міжбанку курс долара , 18 березня, встановив новий рекорд — 39 гривень. Про це свідчать дані торгів.

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Як видно на цьому графіку, о 13:00 курс долара у продажу дійшов до 39 гривень — і це є історичним рекордом.

Втім, для валютного ринку це не є максимальним значенням, адже у вересні 2022 року середня ціна в банках доходила до 43 гривень.

Євро також рекордно росте на міжбанку — на момент написання новини курс становить 42,51−42,54.