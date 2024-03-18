На міжбанку курс долара, 18 березня, встановив новий рекорд — 39 гривень. Про це свідчать дані торгів.
18 березня 2024, 15:30
Падіння триває: на міжбанку курс вперше перетнув позначку 39 гривень за долар
►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Як видно на цьому графіку, о 13:00 курс долара у продажу дійшов до 39 гривень — і це є історичним рекордом.
Втім, для валютного ринку це не є максимальним значенням, адже у вересні 2022 року середня ціна в банках доходила до 43 гривень.
Євро також рекордно росте на міжбанку — на момент написання новини курс становить 42,51−42,54.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 10
Мы теперь эти «исторические рекорды» курса доллара постоянно видеть будем.
Где этот адепт «свидетелей гривны» , который Aleks номерной?. Пусть он опять нам попоет песенки , что ОВГЗ в гривнах это выгоднее чем долларовые S&P500 или долларовые облигации
Пенсії підняли і інші виплати, від США грошей немає і скоріше не буде.
Від ЄС та пару інших країн надія, але цього мало вцілому.