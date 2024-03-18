НБУ хоче навчити населення захищатися від хакерів: інформаційна кампанія розпочнеться у травні із залученням банків

Національний банк у травні-липні 2024 року проведе інформаційно-просвітню кампанію з кібербезпеки, цільовою аудиторією якої стане населення, яке користується платіжними послугами. Про це НБУ повідомив банки у своєму листі № 13−0007/18549.

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Що відомо

«Сучасна повномасштабна війна триває не лише на полі бою, а й у кіберпросторі. Для підготовки кібератак хакери експлуатують довіру населення, використовуючи важливі населення теми, включаючи тему фінансів. Тому під небезпекою також опиняються споживачі грошових послуг», — пояснюється мотивація регулятора.

У документі Нацбанку йдеться про те, що під час кампанії він планує пояснювати людям, як їм захищати свої акаунти, комп'ютери, смартфони та інші пристрої від зовнішнього втручання. А також, як перевіряти сайти, на яких користувачі вводять свої платіжні дані, файли, мобільні програми та інші програми перед завантаженням, як правильно використовувати публічну та домашню Wi-Fi мережі, як піклуватися про програмне забезпечення на власних пристроях та інші правила безпечної поведінки віртуальний простір.

При цьому у листі повідомляється про підготовку навчальних матеріалів для шкіл, тобто до неї збираються залучати і дітей.

Яке інформаційне охоплення матиме вся кампанія і який бюджет НБУ на неї відводить — не уточнюється.

При цьому регулятор закликав банки приєднатися до неї та поширювати вироблений ним контент. А також створювати свій: навчальні ролики, плакати, статті.