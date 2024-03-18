НБУ хоче навчити населення захищатися від хакерів: інформаційна кампанія розпочнеться у травні із залученням банків

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
18 березня 2024, 13:05

НБУ хоче навчити населення захищатися від хакерів: інформаційна кампанія розпочнеться у травні із залученням банків

Національний банк у травні-липні 2024 року проведе інформаційно-просвітню кампанію з кібербезпеки, цільовою аудиторією якої стане населення, яке користується платіжними послугами. Про це НБУ повідомив банки у своєму листі № 13−0007/18549.

Національний банк у травні-липні 2024 року проведе інформаційно-просвітню кампанію з кібербезпеки, цільовою аудиторією якої стане населення, яке користується платіжними послугами.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

«Сучасна повномасштабна війна триває не лише на полі бою, а й у кіберпросторі. Для підготовки кібератак хакери експлуатують довіру населення, використовуючи важливі населення теми, включаючи тему фінансів. Тому під небезпекою також опиняються споживачі грошових послуг», — пояснюється мотивація регулятора.

У документі Нацбанку йдеться про те, що під час кампанії він планує пояснювати людям, як їм захищати свої акаунти, комп'ютери, смартфони та інші пристрої від зовнішнього втручання. А також, як перевіряти сайти, на яких користувачі вводять свої платіжні дані, файли, мобільні програми та інші програми перед завантаженням, як правильно використовувати публічну та домашню Wi-Fi мережі, як піклуватися про програмне забезпечення на власних пристроях та інші правила безпечної поведінки віртуальний простір.

При цьому у листі повідомляється про підготовку навчальних матеріалів для шкіл, тобто до неї збираються залучати і дітей.

Яке інформаційне охоплення матиме вся кампанія і який бюджет НБУ на неї відводить — не уточнюється.

При цьому регулятор закликав банки приєднатися до неї та поширювати вироблений ним контент. А також створювати свій: навчальні ролики, плакати, статті.

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
bonv
bonv
18 березня 2024, 13:23
#
Влада буде навчати як захищатися від влади?:) ©
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами