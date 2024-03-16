Українські інвестори заробили $850 млн на криптовалютах у 2023 році — звіт Chainalysis

У 2023 році українські інвестори отримали прибуток у розмірі $850 млн завдяки інвестиціям у криптовалюту. Такого висновку дійшли фахівці компанії Chainalysis.

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Згідно зі звітом, Україна посіла 12 місце серед країн, жителі яких отримали найбільший дохід від інвестицій у криптовалюти. Вона обійшла Бразилію, Японію, Канаду, Францію та Іспанію за цим показником.

Рейтинг

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Рейтинг очолили Сполучені Штати, які лідирували з великим відривом — $9,36 млрд.

Крім того, до топ-10 країн увійшли Великобританія, В'єтнам, Китай, Індонезія, Індія, рф, Південна Корея, Німеччина і Туреччина.

Crypto markets are hot right now, with Bitcoin recently breaking all-time highs. But 2023 wasn’t half bad either! Read our latest blog for a breakdown of our estimates for crypto investors' gains in 2023, both in total and broken down by country. https://t.co/HfD1MuGiA7 — Chainalysis (@chainalysis) March 14, 2024

Сумарний прибуток криптоінвесторів у світі сягнув позначки в $37,6 млрд. Для порівняння — у 2021 році цей показник перевищив $159 млрд, тоді як у 2022 році збитки від інвестицій у криптовалюту становили $127,1 млрд.

За даними Chainalysis, 10 із 12 місяців 2023 року виявилися прибутковими. Найбільше зростання доходу було зафіксовано в листопаді та грудні. Воно збіглося з відновленням галузі.

Під час складання рейтингу фахівці використовували дані, засновані на взаємодії користувачів із централізованими біржами (CEX). У разі збереження позитивної тенденції, у 2024 році прибуток інвесторів наблизиться до позначок «бичачого циклу» 2021 року, йдеться у звіті.