Українські інвестори заробили $850 млн на криптовалютах у 2023 році — звіт Chainalysis

Згідно зі звітом, Україна посіла 12 місце серед країн, жителі яких отримали найбільший дохід від інвестицій у криптовалюти. Вона обійшла Бразилію, Японію, Канаду, Францію та Іспанію за цим показником.

Рейтинг очолили Сполучені Штати, які лідирували з великим відривом — $9,36 млрд.

Крім того, до топ-10 країн увійшли Великобританія, В'єтнам, Китай, Індонезія, Індія, рф, Південна Корея, Німеччина і Туреччина.

