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16 березня 2024, 15:30

Українські інвестори заробили $850 млн на криптовалютах у 2023 році — звіт Chainalysis

У 2023 році українські інвестори отримали прибуток у розмірі $850 млн завдяки інвестиціям у криптовалюту. Такого висновку дійшли фахівці компанії Chainalysis.

У 2023 році українські інвестори отримали прибуток у розмірі $850 млн завдяки інвестиціям у криптовалюту.
Фото:depositphotos

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Згідно зі звітом, Україна посіла 12 місце серед країн, жителі яких отримали найбільший дохід від інвестицій у криптовалюти. Вона обійшла Бразилію, Японію, Канаду, Францію та Іспанію за цим показником.

Рейтинг

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Рейтинг очолили Сполучені Штати, які лідирували з великим відривом — $9,36 млрд.

Крім того, до топ-10 країн увійшли Великобританія, В'єтнам, Китай, Індонезія, Індія, рф, Південна Корея, Німеччина і Туреччина.

Сумарний прибуток криптоінвесторів у світі сягнув позначки в $37,6 млрд. Для порівняння — у 2021 році цей показник перевищив $159 млрд, тоді як у 2022 році збитки від інвестицій у криптовалюту становили $127,1 млрд.

За даними Chainalysis, 10 із 12 місяців 2023 року виявилися прибутковими. Найбільше зростання доходу було зафіксовано в листопаді та грудні. Воно збіглося з відновленням галузі.

Під час складання рейтингу фахівці використовували дані, засновані на взаємодії користувачів із централізованими біржами (CEX). У разі збереження позитивної тенденції, у 2024 році прибуток інвесторів наблизиться до позначок «бичачого циклу» 2021 року, йдеться у звіті.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

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bonv
bonv
16 березня 2024, 15:58
#
Ніхто не має точних цифр — скільки заробили…
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bonv
bonv
16 березня 2024, 16:01
#
За 1 «біток» дають 1 кг золота, але українцям обидва активи не до вподоби
Питання балансу ризиків й райдужних можливостей швидкого заробітку завжди є найболючішим для будь-якого інвестора.
Тож, якщо золото — не варіант, то куди ж свої «кровно зароблені» гроші нести пересічному українцю? Так щоб і ризику поменше, але й щоб інфляція весь «заробіток» не «з'їла».
Першим на думку приходить біткоїн, який одночасно з золотом досяг нових рекордів у ціні. Тобто, інвестори одночасно вкладають в усі ризиковані активи, що пан Чурін раніше назвав «апетитом до ризику». Олег Гетьман досить скептично ставиться як до звичайного, так і до «цифрового золота». Щоправда, через інші причини.
«Біткоїн — це „чудова“ історія. Я бачив багато інвесторів у криптовалюту. Частина з них була неймовірно щасливою, бо змогла подвоїти інвестиції. Але інша була неймовірно засмученою — бо втратила половину своїх статків, що накопичувала десятки років, — каже фахівець. — Для мене криптовалюти — це те саме, що піти у казино й поставити все на червоне — шанси виграти або програти будуть майже такими ж, але значно швидше».
Втім, багато хто з цим не погодиться. Адже українці традиційно входять у перелік найактивніших користувачів багатьох криптобірж. А посадовці й поготів є чи не найактивнішими криптоентузіастами. Звісно, якщо вірити їхнім деклараціям — 1428 посадовців задекларували криптовалюту, і більшість з них працює у Нацполіції та Прокуратурі. А по регіонах у лідерах Дніпро, Одеса та Харків.
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bonv
bonv
16 березня 2024, 16:02
#
Скільки «крипти» на руках в українців поза цими деклараціями, дуже складно сказати, але зрозуміло, що дуже багато.
Олег Гетьман вважає, що «традиційне золото набагато краще», ніж цифрове. Але головна мета таких інвестицій — не заробляти, а «фіксувати» та зберігати прибуток на среденю та довгу перспективу.
«Золото набагато краще, але не як інструмент заробітку, а для зберігання капіталу. Адже воно, хоч і з коливаннями, але поступово зростає з кожним роком», — каже він.
Українці також інвестують у цінні папери. У тому числі й закордонні «блакитні фішки» — тобто акції найбільших компаній, які представлені переважно американськими корпораціями.
«В українців через посередників вже є доступ до таких акцій. Але це варіант для особливо ризикових. Це потрібно робити виключно тим, хто вже добре орієнтується в якомусь секторі економіки і розуміє тамтешні тренди, — пояснює пан Гетьман. — Зараз інтерес є до ІТ, до ринку військових технологій або комунікаційних систем. Якщо ви самі звідти, то чому б і не інвестувати у лідерів зі світового Топ-500? Ймовірність багато втратити на лідерах майже нульова. Але щоб саме заробляти, потрібно мати знання й розуміння галузі. Наприклад, хто більше зростатиме протягом року — NVidia, Facebook або Amazon? Гарний фахівець зможе зробити власний прогноз і заробити до 50 відсотків протягом року. Хоча у більшості прибутки складають 5−10% річних».
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bonv
bonv
16 березня 2024, 16:02
#
Це пояснює, чому серед українців торгівля акціями не є популярною. Виходить, що акції - це щось середнє між золотом та біткоїном з точки зору ризиків.
Натомість експерти рекомендують українцям звертати увагу на більш традиційні та надійні інструменти для інвестицій: облігації внутрішньої державної позики, військові облігації, а також депозити в найбільших українських банках (головним чином — у державних, як більш надійних).
«З урахуванням того, що, як очікується, гривня буде більш-менш стабільною (бо в нас достатньо золотовалютних резервів, щоб утримувати коливання курсу до 5 відсотків на рік, інфляція теж стабілізувалася), то названі інструменти можуть давати дохідність до 16−18% річних», — розповідає Олег Гетьман.
16−18 відсотків виглядає непогано на тлі 10% у золота, але значно менш цікаво, ніж у «цифрового золота», ціна на яке подвоїлася лише за останні місяці (щоправда, після падіння раніше теж вдвічі). На думку експерта, найкращий вихід для українського інвестора — це диверсифікація свого інвестиційного портфелю. Тобто, розбити свої статки на три частини — з високим, середнім та низьким ризиком. Навіть якщо щось обвалиться, то дві інші частини ці втрати компенсують.
«Диверсифікація — це розумний вибір. На мій погляд, краще взагалі без біткоїна, але в кожного інвестора є свої пріоритети. Я б додав до категорії низькоризикових ще валютні банківські вклади.
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bonv
bonv
16 березня 2024, 16:03
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Вони не дадуть багато прибутку самі по собі (біля 5% річних), але, з урахуванням девальвації гривні (мінімум 5%), будуть корисними українському інвестору, — каже він. — Тобто, найкращий варіант на цей час, на мій погляд, це — бівалютна корзина євро плюс долар, військові облігації чи ОВДЗ і ще інвестиції у нерухомість у перспективних регіонах. Це найкраще, що зараз можна зробити".
Золото росте у ціні не просто так. Є як глобальні чинники, що впливають на його зростання, так і локальні. Щоправда, «локальні» вони для США чи КНР, а ось для світу вони доповнюють картину «глобальної нестабільності», до якої інвестори готуються по всьому світу, шукаючи «тиху гавань» для своїх грошей.
Проте, з іншого боку, є й апетит до ризику" - багато хто у світі готовий ризикувати значною частиною своїх капіталів, інвестуючи їх у те ж золото, або у криптовалюти чи акції технологічних компаній. Ці всі три ринки зараз демонструють рекорди котирувань.
Втім, наведені тенденції проходять повз більшість українців, які орієнтуються на більш традиційні інструменти для інвестицій: державні облігації чи банківські депозити. Головне питання, чи «перекриють» доходи від цих інструментів потенційні втрати від негативних подій, на які очікують інвестори по всьому світі.
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alex7722
alex7722
16 березня 2024, 17:01
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Что можно заработать на акциях? 3% в год? покупаешь pepe, меме и прочую дичь, а утром +50%
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