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16 березня 2024, 11:20

Корпорація Roshen Порошенка отримала 5,6 мільярда прибутку

Виторг і чистий прибуток «Кондитерської корпорації «Рошен» зросли у 2023 році зріс на 44% — до 31,85 млрд грн та 5,64 млрд грн відповідно. Про це пише Forbes із посиланням на дані аналітичної системи YouControl.

Виторг і чистий прибуток «Кондитерської корпорації «Рошен» зросли у 2023 році зріс на 44% - до 31,85 млрд грн та 5,64 млрд грн відповідно.
Фото:irpin.news

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Прибутки «Рошен»

Собівартість реалізованої компанією минулого року продукції зросла до 21,46 млрд грн. У 2022 році виторг компанії становив 22,13 млрд грн, собівартість реалізованої продукції — 15,32 млрд грн, чистий прибуток — 3,93 млрд грн.

Продажі компанії і відповідно прибутки зросли завдяки експорту, розповів президент і співвласник компанії Roshen Вʼячеслав Москалевський. За його словами, експорт продукції у 2023 році зріс приблизно у півтора раза. Водночас частка України в структурі реалізації продукції впала.

Крім того, на результати роботи компанії у 2022 році суттєво вплинуло повномасштабне вторгнення рф в Україну. У березні 2022 року Roshen зупинив роботу двох фабрик — у Києві та Борисполі, і зменшив потужності фабрик у Вінниці та Кременчуці. Продажі в перші місяці вторгнення впали впʼятеро, до 3000 тонн.

Довідка

До складу Roshen входять українські фабрики (Київська, Кременчуцька, Бориспільська та два виробничі майданчики у Вінниці), Клайпедська кондитерська фабрика у Литві, Bonbonetti Choco Kft в Угорщині, а також Вінницький молочний завод.

Власна мережа Roshen охоплює 95 магазинів у 16 містах України, згідно з даними офіційного сайту.

Кінцевим бенефіціаром корпорації є син експрезидента Петра Порошенка Олексій.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 11

+
+37
bonv
bonv
16 березня 2024, 11:57
#
Порошенко входить в число лідерів серед тих хто жертвує на ЗСУ. Оф-статистика.
А скільки Зеленський пожертвував на потреби ЗСУ?
+
+15
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
16 березня 2024, 13:07
#
Зеленський не приймав учамті у приватизації в 90-х, на відміну від Порошенка. Та й в партії регіонів не був співзасновником, на відміну від Порошенка…
+
+37
bonv
bonv
16 березня 2024, 13:16
#
Поки народ України на чолі з Порошенко відбивав атаки ворога — Зеленський 4 рази косив від армії та членом по роялю грав — підриваючи авторитет України. Та ще й перед росіянами… А 40 млн баксів з Привату з Коломойським через Квартал95 на офшори? Народні гроші…
+
0
mantis05
mantis05
16 березня 2024, 14:09
#
«оки народ України на чолі з Порошенко відбивав атаки ворога" — теребонька, в одной теме 2 раза за комменты не заплатят, не парься ты так
+
0
NicolaZnow
NicolaZnow
16 березня 2024, 14:09
#
))
+
+15
NicolaZnow
NicolaZnow
16 березня 2024, 14:13
#
Наш Лідор завжди був у клюбі партії регіонів, виступаючи на корпоративах, саунах і працюючи на бонзів пр) Хоч Порох і не святий, але рило Лідора в щільному пушку)) Він доречі доларовий мільйонер і досі жодної своєї копійки не дав на благодійність
+
0
mantis05
mantis05
16 березня 2024, 14:08
#
Расскажи лучше, как парашнюк деньги волонтеров, вложил в ОВГЗ) или кто там за февраль 24го задекларировал бабоса больше, чем за весь 22, когда его ТОВы поймали. Так что- кучерявый полупокер- это скорее дань коррупционной истории Украины, чем кто-то полезный. Но тебе- 2грн за коммент, молодец.
+
0
Три літри
Три літри
16 березня 2024, 14:25
#
Які гроші волонтерів?
+
+15
TAN72
TAN72
16 березня 2024, 13:00
#
Третий год процветают олигархи во время войны 😎
+
0
NicolaZnow
NicolaZnow
16 березня 2024, 14:15
#
Не купляйте, не будуть процвєтать))
+
+23
TattiReuven
TattiReuven
16 березня 2024, 14:03
#
У Порошенко вся продукция отличная. Вдали от Родины покупаю только Рошен. Угощаю местных. Всем нравится.
Респект Петру Алексеевичу
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