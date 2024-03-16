Корпорація Roshen Порошенка отримала 5,6 мільярда прибутку

Виторг і чистий прибуток «Кондитерської корпорації «Рошен» зросли у 2023 році зріс на 44% — до 31,85 млрд грн та 5,64 млрд грн відповідно. Про це пише Forbes із посиланням на дані аналітичної системи YouControl.

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Прибутки «Рошен»

Собівартість реалізованої компанією минулого року продукції зросла до 21,46 млрд грн. У 2022 році виторг компанії становив 22,13 млрд грн, собівартість реалізованої продукції — 15,32 млрд грн, чистий прибуток — 3,93 млрд грн.

Продажі компанії і відповідно прибутки зросли завдяки експорту, розповів президент і співвласник компанії Roshen Вʼячеслав Москалевський. За його словами, експорт продукції у 2023 році зріс приблизно у півтора раза. Водночас частка України в структурі реалізації продукції впала.

Крім того, на результати роботи компанії у 2022 році суттєво вплинуло повномасштабне вторгнення рф в Україну. У березні 2022 року Roshen зупинив роботу двох фабрик — у Києві та Борисполі, і зменшив потужності фабрик у Вінниці та Кременчуці. Продажі в перші місяці вторгнення впали впʼятеро, до 3000 тонн.

Довідка

До складу Roshen входять українські фабрики (Київська, Кременчуцька, Бориспільська та два виробничі майданчики у Вінниці), Клайпедська кондитерська фабрика у Литві, Bonbonetti Choco Kft в Угорщині, а також Вінницький молочний завод.

Власна мережа Roshen охоплює 95 магазинів у 16 містах України, згідно з даними офіційного сайту.

Кінцевим бенефіціаром корпорації є син експрезидента Петра Порошенка Олексій.