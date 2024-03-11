Скільки заробили Нова пошта та Укрпошта торік — YouControl опублікував нові дані

Прибуток Нової пошти у 2023 році зріс удвічі, Укрпошта на стільки ж скоротила збиток. Такі дані опублікував сервіс YouControl.

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Так, згідно з інформацією, виторг Нової Пошти зріс на 54%, до 36,5 млрд грн. Прибуток зріс майже вдвічі, до 4 млрд грн.

Укрпошта збільшила дохід на 13%, до 11,6 млрд грн. Держкомпанія вдвічі скоротила збиток, до 655 млн грн.

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