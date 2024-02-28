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28 лютого 2024, 14:58

Держава після війни може продати міноритарну частку акцій «Укрпошти»

Частину акцій «Укрпошти» може бути продано після перемоги у війні. Про це повідомив гендиректор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський, передає Інтерфакс-Україна. Йдеться про міноритарний пакет 25−49% акцій.

Частину акцій «Укрпошти» може бути продано після перемоги у війні.

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«Мені дуже хотілося, щоб після перемоги або близько перемоги ми стали однією з перших компаній, яка б провела успішну, круту приватизацію, принаймні пакета акцій. Ми для цього готові. Ми вже акціонерне товариство, тобто у держави є 100% акцій, які вона може продати в будь-який час», — заявив Смілянський.

Як потенційних покупців він вказав великі фінансові інституції, як-от Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Міжнародна фінансова корпорація (IFC), «які захочуть підтримати приватизацію в Україні і потім продати свій пакет акцій, можливо, на IPO».

Крім того, за його словами, придбати пакет акцій «Укрпошти» міг би стратегічний інвестор, який допоміг би компанії підвищити капіталізацію і за кілька років вийшов би зі складу її акціонерів, продавши акції на біржі пулу фондів, зокрема й пенсійним.

Смілянський зазначив, що приватні private equty і венчурні фонди могли б стати власниками частини акцій «Укрпошти», оскільки логістика і доставка посилок ще багато років буде перспективним напрямом, який неможливо перевести в дистанційний формат.

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Джерело: Мінфін
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