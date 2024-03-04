Nvidia увійшла до трійки найдорожчих компаній у світі з капіталізації, обігнавши Saudi Aramco

Виробник графічних процесорів Nvidia вийшов на третє місце у списку найдорожчих публічних компаній у світі, обігнавши нафтову компанію Saudi Aramco, пише Bloomberg із посиланням на торгові дані.

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За підсумками торгів на біржі Nasdaq у п'ятницю, 1 березня, капіталізація Nvidia досягла $2,06 трлн. Це був перший раз, коли ринкова вартість компанії перевищувала позначку $2 трлн на момент закриття торгів.

Акції Nvidia 1 березня подорожчали до $822,79, 4 березня на премаркеті вони зростають на 2,55%, до $843,79. Вартість Aramco при цьому знизилася до $2,02 трлн, випливає з даних торгів.

Нагадаємо

Акції Nvidia цього року зросли приблизно на 66%, збільшивши її капіталізацію на $834 млрд, зазначає Bloomberg. Вони різко злетіли на тлі звітності Nvidia: компанія кратно збільшила виручку та чистий прибуток і спрогнозувала подальше зростання в поточному кварталі на рівні вище за очікування аналітиків.

Великі доходи Nvidia підтвердили оптимізм Уолл-стріт щодо можливості штучного інтелекту змінити сферу технологій, зазначає Bloomberg. Компанія домінує над ринком графічних чіпів, розроблених для складних обчислювальних завдань, які необхідні для підтримки додатків ШІ.

Nvidia по капіталізації поступається лише Microsoft і Apple. Вартість першої компанії складає $3,087 трлн, другий — $2,774 трлн. Nvidia у середині лютого вийшла на третє місце за вартістю у США, обігнавши материнську компанію Google Alphabet.