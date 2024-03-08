Кійосакі прогнозує біткоїн по $300 000, винагорода за точні прогнози лістингу токенів: що нового на ринку

Роберт Кійосакі підняв прогноз для біткоїна до $300 000

Автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» і підприємець Роберт Кійосакі передбачив зростання першої криптовалюти до $300 000 цього року і дав пораду інвесторам.

«Найбільша помилка, яку ви можете зробити — зволікання. Важливо почати, нехай навіть із $500. Наступна зупинка — $300 000 у 2024 році», — написав він у X.

Нагадаємо, в лютому цього року Кійосакі опублікував пост, в якому заявив, що не впевнений у майбутньому золота і очікує на зростання біткоїна та срібла.

У JPMorgan засумнівалися у витісненні біткоїном золота з портфелів інвесторів

Біткоїн перевершив золото в портфелях інвесторів з поправкою на волатильність, але у вартісному вираженні це нереалістично. Такого висновку дійшли в JPMorgan, повідомляє The Block.

Аналітики зазначили, що статус-кво збережеться надалі, незважаючи на великі притоки в ETF на базі першої криптовалюти.

Згідно з фахівцями, ризик є критичним фактором. Він часто ігнорується тими, хто прогнозує витіснення цифровим золотом його традиційного аналога.

У JPMorgan дійшли висновків, взявши до уваги волатильність біткоїна, яка перевищує конкурента в 3,7 раза.

За розрахунками фахівців, у разі відповідності першої криптовалюти золоту в контексті виділеного під спекуляції ризикового капіталу розподіл скоротиться до $0,9 трлн.

Цифра вийшла шляхом ділення інвестованих у дорогоцінний метал $3,3 трлн на волатильність біткоїна (3,7).

«Це передбачає ціну в $45 000, що значно нижче поточних рівнів», — ідеться у звіті.

Інакше кажучи, за поточного рівня в $66 000 передбачуваний розподіл першої криптовалюти в портфелях інвесторів уже перевищив значення золота з поправкою на обсяг.

За оцінками експертів, у найближчі два-три роки надходження до спотових біткоїн-ETF сягнуть $62 млрд. Подібні оцінки фахівці отримали шляхом порівняння з часткою дорогоцінного металу, який перебуває у злитках (7% або $230 млрд із $3,3 трлн).

У JPMorgan назвали позначений орієнтир «реалістичним». Експерти додали, що більша частина передбачуваного чистого припливу може стати результатом поступового переходу від наявних інструментів до біржових фондів.

Binance винагороджуватиме за точні прогнози лістингу токенів

Криптовалютна біржа Binance запустила платформу Futures NEXT, на якій користувачі можуть робити ставки на те, які токени будуть додані в лістинг ф’ючерсного ринку USDⓈ-M.

Щоб віддати голос за обраний актив, необхідно придбати стейблкоїн Pick вартістю 1 USDT. Прогнози можна робити максимум на три токени, виділяючи на кожен до 100 Pick.

Також можна самостійно запропонувати нові токени для потенційного лістингу, внісши 2000 USDT.

Якщо актив не потрапить до лістингу, користувач отримає стейблкоїни назад.

У разі вірного прогнозу Binance протягом 10 днів після лістингу розподілить нагороди у вигляді ваучерів для торгівлі ф’ючерсами або знижки на комісії.

Futures NEXT працює незалежно від процесу лістингу Binance, популярність токена на платформі не гарантує його додавання на біржу.

Пов’язані з ШІ-токени зросли на 25% перед конференцією Nvidia

Із 6 до 7 березня 2024 року деякі ШІ-токени в середньому зросли на 25%. Імовірно, однією з причин зростання стало очікування анонсів, пов’язаних зі штучним інтелектом, на майбутній конференції NVIDIA GTC.

На заході, який відбудеться з 17 до 21 березня в Сан-Хосе (США), виступлять CEO проєкту Ankr Чендлер Сонг і технічний директор Стенлі Ву. За даними Nvidia, в якості спікерів запрошено представників xAI, NEAR Protocol, Pixar, Mastercard та інших компаній.

Очікування того, що якийсь із криптопроєктів буде згадано на конференції, викликало сплеск інтересу до ШІ-токенів. Як правило, розробники протоколів, пов’язаних зі штучним інтелектом, часто відвідують такі заходи.