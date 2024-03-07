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7 березня 2024, 18:10

Фонд гарантування продає пул іпотечних кредитів трьох банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на продаж пул іпотечних кредитів трьох банків. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на продаж пул іпотечних кредитів трьох банків.

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«21 березня 2024 року в системі Prozorro.Продажі відбудеться аукціон з продажу пулу активів АТ „Мегабанк“, АТ „МР Банк“ та ПАТ „Промінвестбанк“, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. До складу виставленого на торги пулу увійшли права вимоги за кредитними договорами, забезпечені іпотекою, та пов’язані з ними активи», — йдеться в повідомленні.

Одним лотом на тори виставлено права вимоги за 54 кредитними договорами АТ «Мегабанк» (загальна заборгованість складає 71,5 млн грн), 34 кредитними договорами АТ «МР БАНК» (загальна заборгованість — 2 012,3 млн грн), 2 кредитними договорами ПАТ «Промінвестбанк» (загальна заборгованість — 1,5 млн грн).

За сумою заборгованості 95% виставленого на торги кредитного портфелю становлять кредити, видані в іноземній валюті (долари США та євро), решта — в гривні. 99% портфелю — кредити, видані до 2013 року. Початкова ціна лота — 77,9 млн грн.

Усі активи, об'єднані у пул, раніше виставлялися на торги — індивідуально та у складі лота, — однак не знайшли своїх покупців.

Джерело: Мінфін
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