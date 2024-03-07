Як вибрати надійний банк для депозиту у 2024 році

Накопичити кошти — завдання не з простих. Та не менш важливо їх зберегти. Найбільш консервативним, але водночас і найбільш надійним способом для цього є банківські депозити. До того ж можна не лише зберегти свої кошти, а навіть певним чином їх примножити.

Та постає логічне питання — як серед українських банків вибрати той, який якнайкраще виправдає себе на ділі. Для цього потрібно знати, на що звертати увагу при виборі фінустанови.

Критерії вибору банку для депозиту

Обираючи фінустанову для розміщення коштів, слід звернути увагу на такі чинники:

Надійність банку. Чи не найголовніший критерій. У фінансової організації повинна бути відповідна ліцензія. До того ж банк має входити до Фонду гарантування вкладів. Це важливо, оскільки у разі закриття банку вкладник зможе повернути свої кошти. Ще один важливий момент — бажано, щоб у банку була частка іноземного капіталу. Це також є своєрідною запорукою надійності.

Валюта вкладу. Перш ніж розміщувати свої кошти на депозиті, варто ретельно проаналізувати пропозиції банків. Так, наприклад, ставки по гривні зазвичай вищі, а для вкладів у валюті — нижчі. Тому слід все прорахувати, щоб дізнатися, який саме дохід реально отримати.

Розмір відсоткової ставки. Обирати банк найкраще з конкурентними та вигідними відсотковими ставками для депозитів. У 2024 році українські банки пропонують переважно ставки в середньому від 15%. Однак це стосується переважно депозитів на термін від 9 місяців і без права достроково розірвати договір. При цьому дохідність за довгостроковими депозитами у валюті не перевищує 2−3%. При виборі фінансової організації потрібно розуміти і те, що співпрацювати з банком ви будете не один рік. Тому слід уважніше вивчити послуги, які там пропонують. Наприклад, обмін валют, перекази за кордон, умови по кредитах тощо. Проаналізуйте, які саме послуги можуть бути актуальними для вас у майбутньому і відштовхуючись від цього обирайте банк.

Термін депозиту. Це може бути як 3−4 місяці, так і рік. Визначте для себе, які терміни є оптимальними саме для вашої мети. Наприклад, якщо ви хочете забезпечити для себе так звану подушку безпеки, то краще звернути увагу на короткострокові депозити терміном 3−4 місяці. Або ж на депозити з можливістю забрати кошти достроково. Хоч дохідність у таких випадках і буде меншою (орієнтовно 8−10% річних), але ви будете мати доступ до своїх коштів. Якщо ж гроші вам не знадобилися, депозит можна продовжити. Ще один варіант — створити каскад короткострокових депозитів із різним терміном закінчення.

Мінімальна сума. Потрібно переконатися, що вона відповідає вашим можливостям. Умови українських банків суттєво відрізняються, деякі дозволяють класти на депозит мінімально від 50 000 грн, а деякі — навіть від 500 грн. До речі, всі актуальні умови зручно зібрані на сайті «‎Мінфін«‎ у розділі «‎Депозити‎»‎. А для того, щоб ми могли краще зрозуміти ваші запити та потреби, пропонуємо вам пройти опитування щодо депозитів.

Доступність консультації. Послуги повинні бути доступними для клієнтів і чим легше їх отримати та чим простіше зв’язатися з менеджерами, тим краще. Якщо це можна зробити не лише в телефонному режимі, а ще й онлайн, це буде додатковою перевагою.

Відкритість інформації. Перед тим, як обрати банк і зробити там вклад, потрібно ретельно вивчити всю інформацію по пропозиції щодо депозиту. Це стосується і самого договору. Дотримання цього правила допоможе у майбутньому уникнути неприємностей, наприклад прихованих комісій чи штрафів, якщо ви захочете розірвати договір достроково.

Позитивні відгуки. На перший погляд цей критерій може видатися несерйозним, але на нього слід звернути особливу увагу. Так, наприклад, не зашкодить запитати про банк у знайомих чи друзів, які користуються його послугами. Вони можуть розповісти про те, як співробітники фінустанови ставляться до клієнтів та до вкладів. Ще один варіант — вивчити інформацію щодо банку в інтернеті, наприклад, на спеціалізованих сайтах чи тематичних форумах.

___

Тож навіть в умовах повномасштабної війни депозити — вигідний та надійний інструмент, який допомагає зберігати гроші українцям. Їх можна використовувати, наприклад, для накопичень на заплановану велику покупку чи для захисту своїх заощаджень від інфляції. Та до вибору банку слід підходити з особливою уважністю, а ще — з холодною головою. Щоб ретельно все зважити, обрати оптимальну стратегію і отримати свою вигоду.