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31 травня 2024, 18:02

Mondelez відновлює виробництво печива Oreo в Україні після ремонту пошкодженого війною заводу

Американська транснаціональна компанію з виробництва кондитерських виробів, харчів та напоїв Mondelez International відновила виробництво печива Oreo в Україні на заводі у Тростянці, який був сильно пошкоджений внаслідок російських атак два роки тому. Про це повідомляє Reuters.

Американська транснаціональна компанію з виробництва кондитерських виробів, харчів та напоїв Mondelez International відновила виробництво печива Oreo в Україні на заводі у Тростянці, який був сильно пошкоджений внаслідок російських атак два роки тому.
Фото: pixabay.com

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Як наголошують у Mondelez, завод у Тростянці повністю реконструйований. Він частково відновив роботу ще минулого року для виробництва шоколаду.

У компанії наголосили, що печиво Oreo та інші шоколадні цукерки, вироблені на українській фабриці, не експортуються до сусідньої росії. Mondelez має три фабрики в рф і продає там своє печиво та снеки, незважаючи на бойкоти та заклики співробітників, активістів та інвесторів.

Поки завод у Тростянці ремонтувався, Mondelez імпортувала в Україну печиво Oreо, повідомило джерело, знайоме з планами компанії.

Водночас у компанії повідомили, що продукція, вироблена на Тростянецькому заводі, не тільки продається на внутрішньому українському ринку, але й експортується до краї Євразії, зокрема Грузію та Казахстан.

Раніше попит у цих країнах частково задовольняли заводи в росії. Mondelez також повідомила Reuters, що більше не експортує товари з рф до Європи.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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