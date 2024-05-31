До закриття міжбанку курс долара впав на 8 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу. Євро зросло на 9 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу.
31 травня 2024, 17:22
Курс валют на вечір 31 травня: на міжбанку долар впав, а євро зросло
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Відкриття 31 травня
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Закриття 31 травня
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Зміни
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40,63/39,68
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40,55/40,59
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8/9
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43,98/44,02
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44,07/44,10
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9/8
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,50−41,10 грн. Євро купують за 43,80 грн, а продають за 44,60 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,00−41,10, євро — 44,55−44,73 грн.
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Джерело: Мінфін
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