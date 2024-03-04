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4 березня 2024, 14:10

Засновник MicroStrategy заявив про «золоту лихоманку» для біткоїна

Спотові біткоін-ETF викликали стрімке впровадження цифрового золота серед інституціоналів. Тенденцію підтримає зростання автономного штучного інтелекту, заявив засновник MicroStrategy Майкл Сейлор, пише Forklog.

Спотові біткоїн-ETF викликали стрімке впровадження цифрового золота серед інституціоналів.
Фото:depositphotos

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Що говорить Сейлор

«Ми вступили в епоху золотої лихоманки біткоїна. Вона стартувала у січні 2024 року і триватиме приблизно до листопада 2034 року», — заявив Сейлор.

Згідно з експертом, на цей момент майнери здобудуть 99% усіх монет, що ознаменує початок «фази зростання». За даними BitcoinTreasuries, зараз показник становить 93,5%.

На думку Сейлора, зараз ETF як «канал поширення» зацікавили лише 10−20% керуючих. У майбутньому цей показник наблизиться до 100% зі зняттям існуючих бар'єрів.

«Коли вони зможуть купити через банк, платформу, основного брокера, вони витратить $50 млн за годину», — пояснив він.

Засновник MicroStrategy висловив упевненість, що під тиском клієнтів установи стануть кастодіанами першої криптовалюти.

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«Настане день, коли біткоїн обійде золото (і) торгуватиметься більше, ніж ETF на (фондовий індекс) S&P 500», — припустив він.

Згідно зі Сейлором, цифрове золото стане вирішальним фактором забезпечення безпеки інтернету.

«Якщо ви хочете використовувати водяні знаки, тимчасові мітки, криптографічно підписувати повідомлення, документи та контент, вам знадобиться біткоїн як система істини. ШІ стимулюватиме попит», — наголосив він.

Експерт наголосив на потребі штучного інтелекту в «живленні цифровою енергією».

«Якщо ви хочете створити свою версію ШІ та завжди використовувати її в інтернеті, вам краще дати їй трохи монет. Я думаю, що там буде цікава функція попиту», — припустив він.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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+15
penetrator1963
penetrator1963
4 березня 2024, 14:55
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«Настане день, коли біткоїн обійде золото (і) торгуватиметься більше, ніж ETF на (фондовий індекс) S&P 500», — припустив він.

«…настанет день, когда ворон станет белым, и море пересохнет, и в цветке кактуса найдут мед, и застелют ложе ветками акаций, в этот день в жале змеи не окажется яда, и ружейные пули больше не будут сеять смерть…»
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+15
Bookseller
Bookseller
4 березня 2024, 15:31
#
Мои битки сейчас: Bitcoin Баланс 3.76070300 • $245 588
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0
EvilReptiloid
EvilReptiloid
4 березня 2024, 16:27
#
Якось не дуже віриться людині, яка береться прогнозувати на 10 років наперед та ще й з точністю до місяця.
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