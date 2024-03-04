Засновник MicroStrategy заявив про «золоту лихоманку» для біткоїна

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Що говорить Сейлор

«Ми вступили в епоху золотої лихоманки біткоїна. Вона стартувала у січні 2024 року і триватиме приблизно до листопада 2034 року», — заявив Сейлор.

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We are in the Bitcoin Gold Rush era. It started in January 2024 and will last until the end of 2034 when 99% of all Bitcoin will been mined. #Bitcoin pic.twitter.com/LbAAaYRgMo — Neil Jacobs (@NeilJacobs) March 1, 2024

Згідно з експертом, на цей момент майнери здобудуть 99% усіх монет, що ознаменує початок «фази зростання». За даними BitcoinTreasuries, зараз показник становить 93,5%.

На думку Сейлора, зараз ETF як «канал поширення» зацікавили лише 10−20% керуючих. У майбутньому цей показник наблизиться до 100% зі зняттям існуючих бар'єрів.

«Коли вони зможуть купити через банк, платформу, основного брокера, вони витратить $50 млн за годину», — пояснив він.

Засновник MicroStrategy висловив упевненість, що під тиском клієнтів установи стануть кастодіанами першої криптовалюти.

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«Настане день, коли біткоїн обійде золото (і) торгуватиметься більше, ніж ETF на (фондовий індекс) S&P 500», — припустив він.

Згідно зі Сейлором, цифрове золото стане вирішальним фактором забезпечення безпеки інтернету.

«Якщо ви хочете використовувати водяні знаки, тимчасові мітки, криптографічно підписувати повідомлення, документи та контент, вам знадобиться біткоїн як система істини. ШІ стимулюватиме попит», — наголосив він.

Експерт наголосив на потребі штучного інтелекту в «живленні цифровою енергією».

«Якщо ви хочете створити свою версію ШІ та завжди використовувати її в інтернеті, вам краще дати їй трохи монет. Я думаю, що там буде цікава функція попиту», — припустив він.