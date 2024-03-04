Біткоїн знову оновив свій дворічний максимум 4 березня. Перша криптовалюта досягла позначки $65 тис. Про це свідчать дані Cryptorank.io.
4 березня 2024, 11:11
Біткоїн продовжує оновлювати максимуми: ціна досягла $65 тисяч
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Востаннє біткоїн торгувався на такому рівні у кінці 2021 року. З початку року BTC зріс на 46%. До свого історичного максимуму лишається $3,6 тис ($68,672), який був досягнутий 10 листопада 2021 року.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
Але сильно не засмучуйтеся, може з часом тишком-нижком ще наберетися розуму:)