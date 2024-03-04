Біткоїн продовжує оновлювати максимуми: ціна досягла $65 тисяч

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Востаннє біткоїн торгувався на такому рівні у кінці 2021 року. З початку року BTC зріс на 46%. До свого історичного максимуму лишається $3,6 тис ($68,672), який був досягнутий 10 листопада 2021 року.

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