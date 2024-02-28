Власники Telegram-каналів отримуватимуть відсотки з реклами: ціна Toncoin злетіла

Наступного місяця власники каналів у Telegram зможуть отримувати фінансову винагороду за свою роботу. Рекламна платформа Telegram офіційно відкриється для всіх рекламодавців у майже сотні нових країн. Про це повідомив засновник месенджера Telegram Павло Дуров.

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«Щомісяця канали в Telegram генерують 1 трильйон переглядів. Наразі лише 10% цих переглядів монетизуються за допомогою Telegram Ads — інструменту просування, розробленого з урахуванням конфіденційності», — пише він.

За його словами, у березні рекламна платформа Telegram офіційно відкриється для всіх рекламодавців у майже сотні нових країн. Власники каналів у цих країнах почнуть отримувати 50% від будь-якого доходу, який Telegram отримує від показу реклами в їхніх каналах.

Для забезпечення швидких та безпечних платежів та виведення коштів за рекламу Telegram буде використовувати виключно блокчейн TON, зазначив Дуров. Творці контенту зможуть або перевести в готівку свої Toncoin, або реінвестувати їх у просування та модернізацію своїх каналів.

Ціна TON одразу злетіла після цієї інформації. На момент написання новини денний ріст становив майже 22%.

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