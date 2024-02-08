Скільки буде коштувати Notcoin і де буде лістинг

Керівник криптобіржі CoinW у Східній Європі відповів на найпопулярніші питання щодо Notcoin. Скільки буде коштувати один Notcoin і на яких біржах буде лістинг.

На даний момент Notcoin є лише мем-монетою і не більше ніж грою, яка в майбутньому може стати чимось значним. Однак ця монета зробила великий внесок у популяризацію криптовалют і вже зараз можна зустріти як дитину яка добуває Notcoin, клікаючи по екрану смартфона, так і бабусю, яка їде на трамваї о 6-й ранку з дуже важливою справою і «тапає» по екрану.

У свою чергу, багато маркетингових фахівців підкреслюють, що люди заробляють не тільки на порожніх діях як «тап» по екрану, а й отримують винагороду за вивчення екосистеми TON, що покращує крипто-знання людей та популяризує криптовалюти серед усіх користувачів Telegram, яких на початок 2024 року налічується понад 800 млн, а це приблизно 10% від всіх жителів нашої планети.

На момент написання новини в грі задіяно майже 23 млн. користувачів, які заробили 18,6 трильйонів монет.

Офіційні повідомлення від Ton Foundation є досить суперечливими. В одних ЗМІ йдеться про швидкий запуск монети на блокчейні Ton та лістинг, інші ж кажуть, що Notcoin лише ігрова валюта в екосистемі Telegram Web3 і не є криптовалютою.

20 січня в офіційному твіттері Notcoin було опубліковано опитування про необхідність карбування монет Notcoin та жартівливими відповідями, де кожна відповідь підтверджувала необхідність створення монет.

Вже 1 лютого з'явився новий твіт із питанням про лістинг 1 Квітня (День сміху). Незважаючи на частку гумору, можливо, істина в цьому пості також присутня і нам варто чекати перші лістинги вже 1 квітня.

Варто також зазначити, що проект активно просувається на ринку Південної Кореї, який є одним із лідерів за популярністю використання криптовалют.

Так все ж таки які криптобіржі будуть лістити Notcoin?

«Ми однозначно стежимо за Notcoin, тим більше, перебуваючи в центрі світової блокчейн індустрії… я маю на увазі наш офіс у Дубаї, де нам легше відстежувати тенденції з усього світу. Цілком ймовірно, що лістинг може з'явитися відразу на кількох найбільших біржах, у тому числі і на CoinW. Однак багато залежить від самого проекту Notcoin. Наскільки якісно вони підійдуть до побудови ком'юніті та створення екосистеми використання монет. У свою чергу, якщо лістинг буде затверджений Дослідницьким Інститутом CoinW, то нашим завданням буде одним із перших надати функцію депозитів та торгівлі Notcoin. А ось що стосується ціни, то тут все залежить від команди. Чи вводитимуть вони обов'язкову верифікацію, щоб відсіяти ботів; чи будуть використовувати блокування та вестинг. Всі ці нюанси сильно впливають на підсумкову суму, отриману учасниками гри» — коментар Alex Notm, Керівника біржі CoinW у Східній Європі.

Висновок: Проект Notcoin має сильну команду з великим бекграундом і потенційно це може бути цікаво як у плані розвитку екосистеми, так і для заробітку без вкладень. Проте варто пам'ятати, що на ринок сильно впливають SEC та інші регулятори, які можуть у будь-який момент змінити шлях розвитку крипто проекту, тому завжди ретельно вивчайте проект та стежте за новинами.