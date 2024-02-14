Британія відстала від інших розвинутих країн після Брекзиту — Goldman Sachs

Британія відстала у розвитку від інших розвинутих країн після того, як вийшла з Європейського Союзу. За даними Goldman Sachs економіка Королівства за цей час втратила 5% зростання, передає CNBC.

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Фактори

Аналітики американського банку пояснюють спад кількома факторами — скорочення торгівлі, зменшення інвестицій у бізнес, а також зниження імміграції, що вплинуло на нестачу робочої сили.

Goldman Sachs зазначає, що протягом 8 років після Брекзиту, британська економіка втратила 5% росту у порівнянні з іншими розвинутими країнами.

Пандемія коронавірусу та енергетична криза 2022 року ускладнюють визначення негативного впливу Брекзиту, але аналітики банку їх врахували.

Порівняння

Британія за цей період поступилась іншим країнам в обсягах торгівлі на 15%.

Реальний ВВП Королівства на душу населення ледь перевищив рівень до пандемії й наразі на 4% перевищує рівень середини 2016 року. Для порівняння в ЄС — 8%, а в США — 15%.

Водночас у Сполученому Королівстві за цей період зафіксовано вищу інфляцію, споживчі ціни у Великобританії зросли на 31% із середини 2016 року порівняно з 27% у США та 24% у єврозоні, додається у звіті.

У січні інфляція в Британії трималася на стабільному рівні 4% у річному обчисленні.

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