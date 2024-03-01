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1 березня 2024, 8:45

У лютому українці придбали майже 5,7 тисячі нових авто. Найпопулярніші марки

Впродовж останнього місяця зими в Україні було реалізовано майже 5,7 тис. нових легковиків. Відносно лютого 2023 року ринок нових легкових авто збільшився на 51%. Про це повідомляє Укравтопром.

Впродовж останнього місяця зими в Україні було реалізовано майже 5,7 тис.
Фото: pixabay.com

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Зазначається, що від лютневого показника довоєнного 2021 року реалізація нових авто відстає лише на 11%.

Найпопулярніші марки авто

  • Найкращий результат місяця продемонструвала марка Toyota — 858 авто. Це на 70% більше, ніж торік.
  • Другою за кількістю отриманих номерів була Renault — 706 од. (+64%).
  • На третьому місці Volkswagen — 472 од. (+53%).
  • На четвертому місці Skoda — 452 од. (+38%).
  • Замикає п’ятірку лідерів Peugeot — 348 од. (+364%).

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Бестселер місяця

Бестселером лютого на українському ринку нових легковиків залишається кросовер Renault Duster, у заліку якого 603 реєстрації.

Всього, з початку року, вітчизняний автопарк поповнили понад 10 тис. нових легкових авто, що у півтора раза більше ніж за аналогічний період 2023 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
nitrolog
nitrolog
1 березня 2024, 9:26
#
Оце так зубожіння
+
0
Володимир Нєтряпко
Володимир Нєтряпко
1 березня 2024, 10:57
#
Нардеп Торохтій задекларував позашляховик Mercedes G 400 вартістю 10 тис. грн, — ЗМІ
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