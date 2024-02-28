Названо 10 найпопулярніших автомобільних брендів 2023 року

У рейтингу найпопулярніших автомобільних брендів минулого року все ще домінує Toyota. Японський лідер займає перше місце 14 рік поспіль. Однак BYD піднявся на 9 місце як висхідна зірка. Про це повідомляє Focus2move.

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Топ-10 найбільш продаваних брендів

У 2023 році Toyota продала 9,07 млн автомобілів, що на 1,5 млн нижче історичного рекорду, але на 4,1% більше порівняно з попереднім роком.

На другому місці Volkswagen, який займає 6,0% світового ринку, продавши 5,1 млн автомобілів (+7,0%).

На третьому місці Honda з 3,9 млн проданих авто (+3,7%).

На четвертому місці Hyundai, яка продала 3,8 млн (+5,5%)

На п’ятому місці Ford з 3,7 млн авто (+4,4%).

На шостому місці знаходиться Nissan з 3,3 млн авто (+8,5%).

Сьоме місце за Chevrolet з 3,29 млн авто.

Далі йде Kia з 3,0 млн проданих авто (+2,2%).

На дев'ятому місці, просуваючись з 11-го в попередньому рейтингу знаходиться китайська компанія BYD з 2,6 мільйонами продажів (+48,8%). Незважаючи на те, що BYD є фахівцем у сфері електромобілів, вони все ще продають автомобілі з ДВС (що становлять більше половини продажів компанії). У 2019 році BYD був на 49 місці у рейтингу найбільш продаваних автомобільних брендів.

Замикає десятку Mercedes з 2,2 мільйонами продажів (+0,6%). При цьому знову лідер преміум-сегмента попереду BMW (11-те місце також з 2,2 млн продажів).

Рейтинг

Аналітики Focus2move збирають дані про нові реєстрації легкових транспортних засобів на 159 ринках по всьому світу. Після чого представляють рейтинг найпопулярніших автомобільних брендів.