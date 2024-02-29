З початку року Мінфін залучив $1,2 мільярда фіндопомоги від партнерів

У січні-лютому 2024 року до загального фонду державного бюджету України надійшло близько $1,2 млрд зовнішнього фінансування. Грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах, склали майже 75% із загального обсягу фінансової допомоги. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Донори

Серед донорів:

Японія — $901 млн (пільгове фінансування та гранти);

Норвегія — $295 млн (грант);

Іспанія — $3 млн (пільгове фінансування).

Зазначається, що усі кошти за перші два місяці 2024 року надійшли до держбюджету через проекти Світового банку.

Японія надала:

грант у сумі $465 млн у межах проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine),

пільговий кредит у сумі $297 млн через проєкт «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності» (INSPIRE),

грант у сумі $89,8 млн через проєкт «Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України» (ARISE),

грант обсягом $49,4 млн через проєкт «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей» (HOPE).

Норвегія спрямувала грантове фінансування обсягом $295 млн у межах проекту PEACE in Ukraine.

$3 млн кредитних коштів під гарантію Іспанії були залучені через проект «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя» (HEAL Ukraine).

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Куди спрямовуються кошти

Міжнародна допомога спрямовується на фінансування пріоритетних соціальних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення оплати праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я, співробітників ДСНС, пенсійні виплати, гуманітарні потреби, а також забезпечення соціального захисту населення.

Допомога у березні

Очікується, що у березні 2024 року до держбюджету України надійде фінансова допомога від Європейського Союзу, Японії та Великобританії, а також від МВФ за умови успішного третього перегляду програми співпраці, що має бути затверджено Виконавчою радою Фонду.