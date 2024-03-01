Офіційний курс НБУ: Долар подешевшав на 16 копійок

Національний банк України встановив на 1 березня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 38,04 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 16 копійок.

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Валютний ринок

НБУ на 1 березня встановив офіційний курс євро на рівні 41,20 грн. Курс європейської валюти знизився на 9 копійок.

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