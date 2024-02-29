Національний банк України встановив на 29 лютого 2024 року офіційний курс гривні на рівні 38,20 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 22 копійки.
29 лютого 2024, 8:01
Офіційний курс НБУ: Долар подешевшав на 22 копійки, євро — на 42
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Валютний ринок
НБУ на 29 лютого встановив офіційний курс євро на рівні 41,29 грн. Курс європейської валюти знизився на 42 копійки.
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Джерело: Мінфін
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