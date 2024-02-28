Рада ЄС схвалила допомогу Україні на 50 мільярдів євро

Сьогодні, 28 лютого, Рада Європейського Союзу схвалила започаткування Інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро на 2024 — 2027 роки. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

В рамках Ukraine Facility, протягом 2024−2027 років Україна отримає близько 39 млрд євро прямого бюджетного фінансування, з яких понад 5 млрд складають гранти.

«Вдячний партнерам з ЄС за надважливе рішення щодо підтримки України. Завдяки подальшій активній роботі Уряду України та представників Європейської Комісії в рамках Програми, Україна впевнено наближатиметься до свого європейського майбутнього», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Також в рамках Інструменту діє механізм перехідного фінансування (Bridge financing), що після підписання відповідних міжнародних договорів відкриє шлях до отримання необхідного фінансування у коротший термін до початку дії Facility. Підписання Кредитної угоди та Меморандуму очікується на початку березня.

Рішення Ради ЄС є кінцевим пунктом у започаткуванні Інструменту.

Перший транш

Раніше Марченко заявив, що Україна розраховує отримати перший транш в рамках Ukraine Facility обсягом 4,5 млрд євро вже у березні.

Варто зазначити, що згаданий План України, стане певною дорожньою картою на шляху до подальшого наближення України до членства в ЄС та економічного відновлення.

Так, План передбачатиме 15 ключових напрямів реформування, зокрема сфери, що належать до безпосередньої компетенції Мінфіну: управління державними фінансами, протидія відмиванню грошей, фінансові ринки.

Нагадаємо

1 лютого 2024 року, лідери країн-членів ЄС на засіданні Європейської Ради політично підтримали започаткування Інструменту Ukraine Facility.

Наприкінці 2023 року, Кабінет Міністрів України затвердив проєкт плану Ukraine Facility для надання Європейській комісії.

26 лютого Європейський Парламент підтримав рішення щодо Ukraine Facility.