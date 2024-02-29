Втрати України в секторі культури та туризму сягають майже $20 мільярдів

За оцінкою Світового банку, втрати в секторі культури та туризму України включно з недоотриманим доходом склали $19,6 млрд. Це підрахунки з тих територій, які контролюються Україною та були деокуповані. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час конференції «Об'єднані заради справедливості. Об'єднані заради збереження культурної спадщини».

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Найбільше від російських атак на культурну спадщину страждають Харківщина, Донецька та Одеська області. Загалом цілями росіян стали понад 900 об'єктів історії та культури.

Крім того, в окупації перебуває понад 20 тисяч пам'яток культури національного та місцевого значення.

Шмигаль додав, що на довгострокове відновлення пошкодженого та зруйнованого потрібно $8,9 млрд.

За його словами, усі постраждалі внаслідок російської агресії обʼєкти культурної спадщини внесуть до спеціального держреєстру для визначення розмірів компенсацій від рф.