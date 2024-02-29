Аудит Міноборони виявив безпідставні додаткові виплати військовим на майже 190 мільйонів

Аудит Міністерства оборони України встановив факт безпідставної виплати додаткової грошової винагороди окремим військовослужбовцям на 186,6 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

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«Фактично низка військовослужбовців перебували у пунктах постійної дислокації та виконували функціональні обов’язки, не пов’язані з веденням бойових дій, але отримували бойові доплати», — йдеться в повідомленні.

Ідеться про факти виявлення відповідних наказів у військових частинах на Київщині, Житомирщині, Хмельниччині та Полтавщині.

За рішеннями міністра оборони, усі матеріали аудитів передано до правоохоронних органів для встановлення ступеня вини посадових осіб та відшкодування завданих державі збитків.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в жовтні 2023 року Міністерство оборони в результаті вибіркової перевірки виявило зловживань на 123 млн грн із виплат військовослужбовцям, які не брали участі в бойових діях і не виконували бойових завдань.