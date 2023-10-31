Міноборони виявило зловживань з додатковими виплатами військовим на 123 мільйони

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

31 жовтня 2023, 14:19 Читать на русском

Міноборони виявило зловживань з додатковими виплатами військовим на 123 мільйони

Міністерство оборони в результаті вибіркової перевірки виявило зловживань на 123 млн грн із виплат військовослужбовцям, які не брали участі в бойових діях і не виконували бойових завдань. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Міністерство оборони в результаті вибіркової перевірки виявило зловживань на 123 млн грн із виплат військовослужбовцям, які не брали участі в бойових діях і не виконували бойових завдань.
Фото: radiotrek.rv.ua

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Служба внутрішнього аудиту Міноборони вибірково перевірила приблизно 40 військових частин та встановила, що більш як 123 млн грн додаткової винагороди виплатили людям, які не брали участі у бойових діях та не виконували жодних бойових завдань.

Перевірки виявили, що командири деяких військових частин надто вільно тлумачили такі терміни, як «бойові дії» та «бойове (спеціальне) завдання», і виплачували додаткову винагороду на власний розсуд.

В одному з випадків перевіряльникам вдалося з'ясувати, що військовослужбовцям понтонно-мостової роти, які виконували завдання на Київщині вже за кілька місяців після відступу росіян, виплатили щомісячну доплату в 100 тисяч.

Загальна сума виплат за період із вересня до грудня 2022-го року становила 6,5 млн грн, хоча до переліку районів ведення бойових дій Київська область уже не належала.

Командир іншої військової частини видав наказ на виплату додаткової винагороди військовослужбовцям, які перебували у пункті постійної дислокації в Києві та виконували щоденні завдання за своїми посадами.

Таким чином юридична служба, відділення персоналу, стройова частина, відділення планування, логістики, морально-психологічного забезпечення, а також військовослужбовці фінансово-економічної служби, служби охорони державної таємниці та інший «підпорядкований особовий склад» отримували додаткові виплати.

Виконання бойових завдань цими підрозділами не передбачене. У підсумку Служба внутрішнього аудиту встановила зайве використання майже 60 мільйонів гривень з бюджету.

З огляду на це Міністерство оборони пропонує «чітко й однозначно визначити терміни «участь у бойових діях» та «бойове (спеціальне) завдання».

Підкреслюється, що розмитість цих понять дозволяє платити 30 тисяч гривень премії тим, хто не виконує жодних бойових завдань (наприклад бухгалтерам, відділу кадрів тощо), зокрема й за межами зони бойових дій.

«Водночас важливо враховувати право на додаткові виплати для всіх військовослужбовців, які виконують завдання в зонах без активних бойових дій (наприклад у складі груп ППО)», — йдеться в повідомленні.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+14
matroskin
matroskin
31 жовтня 2023, 15:35
#
Та не може такого бути. Зараз же кругом активно задвигають тему, що військові це святі які напевно прилетіли з Марсу, вони єдині в Україні порядні, чесні, розумні, не пють, не крадуть, хабарів не беруть, і як тільки вони отримають владу так і заживемо як в США.
:)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами