Міноборони виявило зловживань з додатковими виплатами військовим на 123 мільйони

Міністерство оборони в результаті вибіркової перевірки виявило зловживань на 123 млн грн із виплат військовослужбовцям, які не брали участі в бойових діях і не виконували бойових завдань. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

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Служба внутрішнього аудиту Міноборони вибірково перевірила приблизно 40 військових частин та встановила, що більш як 123 млн грн додаткової винагороди виплатили людям, які не брали участі у бойових діях та не виконували жодних бойових завдань.

Перевірки виявили, що командири деяких військових частин надто вільно тлумачили такі терміни, як «бойові дії» та «бойове (спеціальне) завдання», і виплачували додаткову винагороду на власний розсуд.

В одному з випадків перевіряльникам вдалося з'ясувати, що військовослужбовцям понтонно-мостової роти, які виконували завдання на Київщині вже за кілька місяців після відступу росіян, виплатили щомісячну доплату в 100 тисяч.

Загальна сума виплат за період із вересня до грудня 2022-го року становила 6,5 млн грн, хоча до переліку районів ведення бойових дій Київська область уже не належала.

Командир іншої військової частини видав наказ на виплату додаткової винагороди військовослужбовцям, які перебували у пункті постійної дислокації в Києві та виконували щоденні завдання за своїми посадами.

Таким чином юридична служба, відділення персоналу, стройова частина, відділення планування, логістики, морально-психологічного забезпечення, а також військовослужбовці фінансово-економічної служби, служби охорони державної таємниці та інший «підпорядкований особовий склад» отримували додаткові виплати.

Виконання бойових завдань цими підрозділами не передбачене. У підсумку Служба внутрішнього аудиту встановила зайве використання майже 60 мільйонів гривень з бюджету.

З огляду на це Міністерство оборони пропонує «чітко й однозначно визначити терміни «участь у бойових діях» та «бойове (спеціальне) завдання».

Підкреслюється, що розмитість цих понять дозволяє платити 30 тисяч гривень премії тим, хто не виконує жодних бойових завдань (наприклад бухгалтерам, відділу кадрів тощо), зокрема й за межами зони бойових дій.

«Водночас важливо враховувати право на додаткові виплати для всіх військовослужбовців, які виконують завдання в зонах без активних бойових дій (наприклад у складі груп ППО)», — йдеться в повідомленні.