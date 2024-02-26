BYD представила свій найдорожчий електрокар: конкурент для Ferrari й Lamborghini

Китайський автовиробник BYD у неділю, 25 лютого, презентував свій найдорожчий електрокар вартістю понад $233 тис. Машина не поступається таким люксовим маркам як Ferrari й Lamborghini. Про це пише Bloomberg.

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Назва машини — Yangwang U9. Як повідомляють в компанії, ця автівка наразі буде продаватись лише в Китаї.

Він може розігнатися до 100 кілометрів на годину (62 милі на годину) за 2,36 секунди й досягти максимальної швидкості 309,19 км/год.

В останньому кварталі 2023 року BYD стала найбільшим у світі продавцем електромобілів, обігнавши Tesla.

Хоча компанія більше відома виробництвом доступних електромобілів, компанія продає свої розкішні моделі під брендами Yangwang і Fang Cheng Bao.

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