У січні 2024 року українські банки отримали 16,762 млрд грн чистого прибутку, що на 2,068 млрд грн або на 14% більше, ніж в січні 2023 року. Про це повідомляє FinClub.
26 лютого 2024, 13:36
Банки у січні збільшили прибутки, попри підвищення податків
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Чистий прибуток зріс попри збільшення ставки оподаткування: в січні 2023-го банки сплачували 18% податку, тоді як з 1 січня ставка податку становить 25%.
Банки збільшили оплату податку з 2,275 млрд грн до 3,698 млрд грн, але все одно отримали більший чистий прибуток.
Це відбулося завдяки тому, що доходи зростали швидше (+9%), ніж витрати (+6%) банків.
Процентні доходи, які становлять 68,8% усіх доходів, зросли на 22%.
Процентні витрати зросли більше (+37%), але вони займають лише 39,2% в структурі витрат.
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Джерело: Мінфін
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