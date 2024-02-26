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26 лютого 2024, 13:36

Банки у січні збільшили прибутки, попри підвищення податків

У січні 2024 року українські банки отримали 16,762 млрд грн чистого прибутку, що на 2,068 млрд грн або на 14% більше, ніж в січні 2023 року. Про це повідомляє FinClub.

У січні 2024 року українські банки отримали 16,762 млрд грн чистого прибутку, що на 2,068 млрд грн або на 14% більше, ніж в січні 2023 року.
Фото: Pixabay

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Чистий прибуток зріс попри збільшення ставки оподаткування: в січні 2023-го банки сплачували 18% податку, тоді як з 1 січня ставка податку становить 25%.

Банки збільшили оплату податку з 2,275 млрд грн до 3,698 млрд грн, але все одно отримали більший чистий прибуток.

Це відбулося завдяки тому, що доходи зростали швидше (+9%), ніж витрати (+6%) банків.

Процентні доходи, які становлять 68,8% усіх доходів, зросли на 22%.

Процентні витрати зросли більше (+37%), але вони займають лише 39,2% в структурі витрат.

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Джерело: Мінфін
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