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26 лютого 2024, 12:19

Польські перевізники з 1 березня планують відновити протести на кордоні з Україною

Польські перевізники планують з 1 березня відновити протести на кордоні з Україною. Їхні акції були призупинені в січні цього року. Про це повідомляє RMF FM з посиланням на організаторів.

Польські перевізники планують з 1 березня відновити протести на кордоні з Україною.
Фото: ukrinform.ua

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Що відомо

Так, перевізники з Люблінського та Підкарпатського воєводств хочуть приєднатися до блокування переходів «Гребенне — Рава-Руська», «Дорогуськ — Ягодин», «Корчова — Краківець», і, можливо, «Медика — Шегині».

Перевізники скаржаться, що українці витісняють їх з ринку. Із листопада 2023 року вони вимагають поновити обов'язок перевізників з України мати дозвільні документи на перевезення.

Передісторія

Як писав «Мінфін», із 6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали протести на кордоні з Україною. Уже 16 січня кордон розблокували після підписання угоди між перевізниками та польським урядом.

Протестувальники вимагали заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в'їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
26 лютого 2024, 12:24
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…мати дозвільні документи на перевезення.
Сам читал в оригинале эту новость, думал что что-то не понял! Но такое требование это просто бред! Или польские журналисты сами не понимаю что пишут (научились у нас)
Да в той же «газете» есть и другая новость — Na przejściu granicznym z Niemcami w Świecku trwa protest rolników. Do godziny 13 ma potrwać rolnicza blokada autostrady A2 w rejonie przejścia. Początkowo rolnicy zapowiadali aż miesięczny protest w tym miejscu.
https://www.rmf24.pl/regiony/news-rolnicy-protestuja-na-przejsciu-z-niemcami-w-swiecku,nId,7354813#crp_state=1
На границе с Германией в Свецко проходит протест фермеров. Сельскохозяйственная блокада автомагистрали А2 в районе переезда продлится до 13:00. Первоначально фермеры объявили в этом месте месячную акцию протеста.
...«Мы ждем премьер-министра», — гласит один из баннеров, развешанных на сельхозтехнике. «Политика ЕС губит фермера» — это еще один лозунг, подготовленный протестующими.

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Dafxf4300
Dafxf4300
26 лютого 2024, 15:04
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Раньше для перевозок фурами в Европу наш перевозчик должен был иметь дозвол для каждой отдельной страны в которую и через которые он следует. Так же и поляку нужен дозвол для поездки в Украину. В Европейских же внутренних перевозках дозволов как експортних деклараций нету. Даже отсутствие дозвола не дает права украинскому перевозчику работать внутри ес и создавать конкуренцию полякам. Исключение может иметь только перевозчик с книгой екмт, тогда он может выполнить три рейса внутри ес, но таких у нас мало, и они и до войны могли так работать. Дозволами у нас же успешно торговали приближенные люди доводя под конец года цену за дозвол до астрономических сум, в то же время поляки косили бабло пока нашим перевозчикам не было дозволов.
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Саша Ник
Саша Ник
26 лютого 2024, 13:53
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Ну шо, синку…©
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Dafxf4300
Dafxf4300
26 лютого 2024, 15:05
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Уж точно поболее помогли чем бл.тский народ с востока.
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