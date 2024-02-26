Польські перевізники планують з 1 березня відновити протести на кордоні з Україною. Їхні акції були призупинені в січні цього року. Про це повідомляє RMF FM з посиланням на організаторів.
Польські перевізники з 1 березня планують відновити протести на кордоні з Україною
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Що відомо
Так, перевізники з Люблінського та Підкарпатського воєводств хочуть приєднатися до блокування переходів «Гребенне — Рава-Руська», «Дорогуськ — Ягодин», «Корчова — Краківець», і, можливо, «Медика — Шегині».
Перевізники скаржаться, що українці витісняють їх з ринку. Із листопада 2023 року вони вимагають поновити обов'язок перевізників з України мати дозвільні документи на перевезення.
Передісторія
Як писав «Мінфін», із 6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали протести на кордоні з Україною. Уже 16 січня кордон розблокували після підписання угоди між перевізниками та польським урядом.
Протестувальники вимагали заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в'їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні.
Коментарі - 4
Сам читал в оригинале эту новость, думал что что-то не понял! Но такое требование это просто бред! Или польские журналисты сами не понимаю что пишут (научились у нас)
Да в той же «газете» есть и другая новость — Na przejściu granicznym z Niemcami w Świecku trwa protest rolników. Do godziny 13 ma potrwać rolnicza blokada autostrady A2 w rejonie przejścia. Początkowo rolnicy zapowiadali aż miesięczny protest w tym miejscu.
https://www.rmf24.pl/regiony/news-rolnicy-protestuja-na-przejsciu-z-niemcami-w-swiecku,nId,7354813#crp_state=1
На границе с Германией в Свецко проходит протест фермеров. Сельскохозяйственная блокада автомагистрали А2 в районе переезда продлится до 13:00. Первоначально фермеры объявили в этом месте месячную акцию протеста.
...«Мы ждем премьер-министра», — гласит один из баннеров, развешанных на сельхозтехнике. «Политика ЕС губит фермера» — это еще один лозунг, подготовленный протестующими.