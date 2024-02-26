Польські перевізники з 1 березня планують відновити протести на кордоні з Україною

Польські перевізники планують з 1 березня відновити протести на кордоні з Україною. Їхні акції були призупинені в січні цього року. Про це повідомляє RMF FM з посиланням на організаторів.

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Що відомо

Так, перевізники з Люблінського та Підкарпатського воєводств хочуть приєднатися до блокування переходів «Гребенне — Рава-Руська», «Дорогуськ — Ягодин», «Корчова — Краківець», і, можливо, «Медика — Шегині».

Перевізники скаржаться, що українці витісняють їх з ринку. Із листопада 2023 року вони вимагають поновити обов'язок перевізників з України мати дозвільні документи на перевезення.

Передісторія

Як писав «Мінфін», із 6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали протести на кордоні з Україною. Уже 16 січня кордон розблокували після підписання угоди між перевізниками та польським урядом.

Протестувальники вимагали заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в'їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні.