Чи збираються повертатися наші біженці, та як почуваються ті, хто повернувся, — дослідження ООН

Частка біженців, які планують або сподіваються повернутися до України у майбутньому, зменшилася зі 77% до 65%, порівнюючи з минулим роком. Водночас, частка тих біженців, хто ще не вирішив — повертатись чи ні, — збільшилася з 18% до 24%. А тих, хто полишив надію на повернення, — збільшилася з 5% до 11%. Такі результати показало свіже дослідження ООН про наміри та перспективи наших біженців, репарантів та переселенців. «Мінфін» зібрав ключові висновки.

Серед внутрішньо переміщених осіб частка тих, хто планує або сподівається на повернення в майбутньому, зменшилася, порівнюючи з минулим роком, із 84% до 72%. Навпаки, кількість тих, хто не вирішив, чи повернеться, збільшилась з 9% до 12%. Тих, хто не планує повертатися, — з 7% до 15%. Чому так відбувається?

Хто та чому повернувся у 2022 році

Більшість опитаних біженців (64%) повернулися до України у 2022 році. Найбільше поверталися з травня до вересня (46%), що збіглося з поверненням Україною контролю над територіями північних регіонів України. ¾ повернень відбувалися до західних, північних та східних областей. 58% повернень відбувалося з країн, що сусідують з Україною, особливо — з Польщі. 28% припало на такі країни, як Німеччина, Болгарія, Італія та Чехія.

Понад чверті опитаних домогосподарств повернулися не до своїх міст та сіл, у яких вони мешкали до початку вторгнення. Особливо це стосується вихідців зі сходу країни (60%) та півдня (34%). На решту регіонів припало менш ніж 10%.

Більшість хотіли повернутися до рідного культурного середовища (43%), возз'єднатися з родичами (34%). Приблизно третина була мотивована доступом до освіти та медицини, п'ята частина повідомила про труднощі з роботою або адаптацією у країні перебування.

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Що з ними відбувалося далі

92% із тих, хто повернувся, змогли оселитися у своїх домівках, решта — оселилися в інших населених пунктах. Із них 27% повідомили, що їх попереднє помешкання було значно пошкоджене, а 13% не були впевнені у статусі житла.

Тільки 37% із тих, хто повернувся, відчувають себе у безпеці. Цей показник вищий серед тих, хто повернувся до іншого населеного пункту (47%), і нижчий у тих, хто повернувся до своїх міст і сіл (33%). Захищенішими відчували себе мешканці західних регіонів (50%), на сході таких було лише 24%.

Значна кількість тих, хто повернувся, каже, що їх очікування не виправдались. 55% кажуть, що економічні можливості виявилися гіршими. Здебільшого, це ті, хто зараз мешкає на півдні та сході країни (60%).

Тільки 27% із тих, хто повернувся, кажуть, що можуть покрити всі або більшість свої основних потреб. 47% із них зараз мешкають в Києві. Тільки 14% родин, що складаються з літніх людей, можуть дозволити собі таку відповідь. Основні потреби закривають родини, де є працюючі (34%). Там, де є безробітні, цей показник складає 20%, і 18% — там, де є економічно неактивні.

Половина з тих, хто повернувся, зараз працююють (серед ВПО таких 39%), 15% — безробітні, або економічно неактивні (35%, здебільшого пенсіонери, або особи, що здійснюють догляд за родичами). У Києві частка працюючих є більшою (65%), що може бути пов'язано з тим, що більшість таких працюючих не мають утриманців. Серед всіх працюючих 30% кажуть, що мають гіршу роботу, ніж раніше, 10% — кращу.

Лише незначна меншість (3%) повідомили про конкретні плани переїхати протягом наступних дванадцяти місяців, приблизно чверть з них — все ще не були впевнені у своїх планах. Переважна більшість тих, хто планує переїхати, повідомили про намір виїхати з країни (60%).

Тих, хто не повернеться, стає більше

З минулого року близько третини вибірки біженців та ВПО, які раніше мали плани на повернення, змінили їх — не впевнені у поверненні, або не планують цього робити.

81% біженців та 76% ВПО, які змінили свої плани, вказали, що основною причиною було погіршення ситуації з безпекою в Україні або їх міст/сіл. Друга вагома причина — побоювання щодо економічної ситуації в Україні (18% — біженці та 6% — ВПО). Третя причина — те, що майно українців було значно пошкоджене, знищене (20% та 7% відповідно).

Серед тих, хто змінив плани на повернення, 65% біженців та 41% ВПО, які відчувають невпевненість через війну та її перебіг. 47% біженців та 52% ВПО припускають погіршення ситуації в Україні, або на малій батьківщині.

37% біженців та 17% ВПО занепокоєні щодо можливого погіршення економічних можливостей в Україні. А також відсутністю достатньої підтримки або наявністю/відсутністю ресурсів для повернення (27% та 7% відповідно). Пошкодження або відсутність майна вплинуло на плани 23% біженців та 12% ВПО.

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Хто з біженців хоче повертатися та чому

Більшість українських біженців хотіли б повернутися до України (59%). 6% впевнені, що повернуться, або планують повернутися протягом року. Тих, хто не вирішив, чи повернеться у майбутньому, — 24%. Не мають планів або надії на повернення 11% біженців.

Так, наприклад, солідніші плани на повернення мають ті, хто перебуває у сусідніх із Україною країнах (75%). Із інших європейських країн таких менше — 62%.

Із більшою ймовірністю повертатимуться ті, хто мають в Україні родину та родичів, — 72%, і з меншою — ті, хто таких обставин не має (тільки 57%).

67% біженців, у яких збереглася, або лише частково постраждала нерухомість, хочуть повертатися. Але відсоток тих, хто не має власної нерухомості, теж доволі високий — 60% планують або сподіваються повернутися.

Більш схильні до повернення ті, чиї родини складаються, переважно, з літніх людей (79%), або де є понад 2 утриманця на одного дорослого (76%). Якщо немає утриманців, то планів на повернення менше (61%).

Більше хочуть повертатися ті, хто не працює у країні перебування (77%), порівнюючи з тими, хто шукає роботу або працює (62%).

У регіональному розрізі більше планують повернутися з таких регіонів: Чернігівська, Херсонська, Сумська — понад 76% у кожному регіоні. Натомість, з Полтавської області, Закарпаття та Києва таких лише менше 60%.

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Що думають про повернення ВПО

68% ВПО хотіли б повернутися до свого попереднього місця перебування. 5% впевнені, що повернуться, або планують повернутися протягом року. Тих, хто не вирішив, чи повернеться у майбутньому, — 12%. Не мають планів або надії на повернення 15% ВПО.

Найбільші плани мають люди з Херсонської, Миколаївської, Харківської, Запорізької та Дніпропетровської областей — понад 77% у кожній. У тих, хто з Луганської, Києва чи Київської області, сподівань на повернення менше (по 67% й менше).

Більше планів на повернення у тих (86%), у кого на малій батьківщині залишилися родичі та близькі, менше — у тих, у кого родичів там немає (69%).

81%, у кого нерухомість залишилась цілою або майже неушкодженою, хочуть повернутись до рідних місць. Серед тих, хто не має там житла, таких 53%.

80% тих, у кого родини, переважно, складаються з людей похилого віку, або ті домогосподарства, що мають понад 2 утриманців, хочуть повернутися додому. Показник родин, де немає таких обставин, менше — 64%.

77% непрацюючих ВПО хочуть повернутися, і 70% працюючих, або тих, хто шукає роботу, також планують, або сподіваються повернутись.

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Хто найбільше впевнений у поверненні та чому

Хоча понад десята частина біженців та ВПО розглядають можливість повернення найближчим часом, конкретні терміни повернення назвала менша частина респондентів (6% та 5% відповідно). Ця частина також вжила деяких кроків для свого повернення (інформування родичів в Україні, попередила орендодавців і т.д.). Значна частина переміщених українців не були впевнені у власних планах щодо повернення (48% біженців та 37% ВПО).

Більшість біженців хотіли б повернутися до рідного культурного середовища (55%) та возз'єднатися з родичами (35%). Основний мотив повернення для ВПО — турбота про своє майно (28%) та возз'єднання з родичами (21%).

За сценарію, якщо війна триватиме ще наступні 12 місяців, значна кількість біженців (60%) вказують, що можуть бути змушені повернутися (навіть якщо це не буде їх вибором), якщо стикнуться з проблемами у доступі до прав та послуг у приймаючих країнах. Зокрема, якщо виникнуть проблеми з правовим статусом та відсутністю можливостей працевлаштування.

Менш ніж четвертина ВПО (23%) кажуть, що змушені будуть повернутися, якщо вони стикнуться з такими проблемами у місці перебування, як відсутність стабільного житла та роботи.

Воєнні дії — не найголовніший чинник

Хоча багато переміщених українців кажуть, що обов'язково повернуться до України, якщо війна закінчиться протягом наступних 12 місяців, а таких серед біженців 35%, а серед ВПО — 43%, більшість — 58% серед біженців та 49% серед ВПО — не настільки впевнені. Це вказує на те, що рішення щодо повернення залежать також від інших факторів.

Доступ до роботи важливий для 42% біженців та 18% ВПО. Інша важлива передумова — закінчення окупації (34% та 28% відповідно). А також — наявність доступу до власного або альтернативного житла (23% та 26% відповідно). До топ-5 факторів, що сприяють поверненню, також входять наявність достатніх ресурсів або підтримки для повернення (18% та 4% відповідно), а також можливість возз'єднання з родичами (17% та 8% відповідно).

Для тих, хто обов'язково повернувся б до України у випадку закінчення війни, ці фактори також є важливими. 49% біженців переймаються через економічні можливості в тих місцях, куди вони планують повернутися, 21% — турбує питання окупації. Для ВПО найпроблемнішим є питання їх майна або нерухомості, що були пошкоджені, або знищені (34%). Біженців це питання турбує менше (12%).

Джерело: попереднє дослідження УВКБ ООН та Ipsos SA. Аналіз заснований на інтерв'ю, які було проведено у період із січня до лютого 2024 року за участі 4 тис. домогосподарств біженців, 4,8 тис. домогосподарств ВПО та близько 1,1 тис. домогосподарств біженців, що повернулися до України.