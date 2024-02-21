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21 лютого 2024, 12:00

Посли ЄС схвалили 13-й пакет санкцій проти рф

Постійні представники ЄС дали згоду на схвалення 13-го пакета санкцій проти росії, який має бути остаточно затверджений до другої річниці російського вторгнення в Україну. Про це з посиланням на свої джерела повідомляє редактор «Радіо Свобода» з питань Європи Рікард Джозвяк.

Постійні представники ЄС дали згоду на схвалення 13-го пакета санкцій проти росії, який має бути остаточно затверджений до другої річниці російського вторгнення в Україну.

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«Посли ЄС щойно дали зелене світло 13-му пакету санкцій ЄС. Має бути опублікований напередодні річниці 24 лютого», — написав він.

Читайте: ЄС анонсував 13-й пакет антиросійських санкцій до 24 лютого

Що відомо про 13-й пакет

Європейський Союз готується накласти санкції на військові та технологічні фірми з Китаю, Казахстану, Сербії та інших країн, які допомагають росії у військових діях, оскільки блок посилює зусилля щодо обмеження ухилення від сплати податків.

росії вдалося подолати широкі технологічні санкції ЄС і США, спрямовані на придушення її військово-промислового комплексу, перенаправляючи важливі товари, такі як мікропроцесори, через дружні треті країни, такі як Китай.

Досі Захід обережно ставився до компаній у третіх країнах через занепокоєння щодо відчуження лідерів, обираючи замість цього дипломатію. Але оскільки росія нарощує виробництво ракет та іншої зброї за допомогою чіпів західного виробництва, зростає тиск на Брюссель і Вашингтон, щоб вони вжили заходів.

Тепер, напередодні другої річниці вторгнення росії в Україну 24 лютого, очікується, що ЄС оголосить 13-й пакет пов’язаних з росією санкцій, спрямованих проти організацій у шести іноземних країнах.

Цілі включають чотири фірми з Китаю та по одній з Казахстану, Сербії, Індії, Сінгапуру, Шрі-Ланки, Таїланду та Туреччини, яка є членом НАТО. Загалом у списку 21 організація, решта з них знаходяться в росії.

Організації, включені до списку, не є остаточними, і додаткові компанії та особи можуть бути додані або видалені до ухвалення остаточної версії.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

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+15
Валерка Котовский
Валерка Котовский
21 лютого 2024, 12:17
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П — тут явно лишняя…
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Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
21 лютого 2024, 14:23
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Статья скорее лишняя для топа, т.к. топ сейчас это по факту санкции НБУ против компаний Украины, которые он всем разослал вечером 20 февраля своим постановлением № 24.

НБУ запрещает покупать валюту предприятиям, если у них уже есть ненулевой остаток на расчетных счетах. Покупка валюты разрешается только под контракт импорта и с проверкой НБУ.

Интересно как быстро доедут до ограничений продажи валюты физикам.

Всем обладателей депозитов и ОВГЗ в гривне сжать булки.
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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
21 лютого 2024, 12:25
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Текст большой, суть, одна обманули дурочка на четыре кулачка… P.s Путин… 2024 год… Надо больше рабов…
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Dmitrik7
Dmitrik7
21 лютого 2024, 12:31
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С какой стороны? С обеих?
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VovsingL
VovsingL
21 лютого 2024, 14:04
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Им эти «сосанкции» как кнут для тройки борзой. А для их экономики- как пряник (+~3%).
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