Посли ЄС схвалили 13-й пакет санкцій проти рф

«Посли ЄС щойно дали зелене світло 13-му пакету санкцій ЄС. Має бути опублікований напередодні річниці 24 лютого», — написав він.

EU ambassadors have just given green light to the EU’s 13th 🇷🇺 sanctions package. Should be published just before the 24 feb anniversary. 🇺🇦