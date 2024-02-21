Постійні представники ЄС дали згоду на схвалення 13-го пакета санкцій проти росії, який має бути остаточно затверджений до другої річниці російського вторгнення в Україну. Про це з посиланням на свої джерела повідомляє редактор «Радіо Свобода» з питань Європи Рікард Джозвяк.
Посли ЄС схвалили 13-й пакет санкцій проти рф
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«Посли ЄС щойно дали зелене світло 13-му пакету санкцій ЄС. Має бути опублікований напередодні річниці 24 лютого», — написав він.
EU ambassadors have just given green light to the EU’s 13th 🇷🇺 sanctions package. Should be published just before the 24 feb anniversary. 🇺🇦— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 21, 2024
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Що відомо про 13-й пакет
Європейський Союз готується накласти санкції на військові та технологічні фірми з Китаю, Казахстану, Сербії та інших країн, які допомагають росії у військових діях, оскільки блок посилює зусилля щодо обмеження ухилення від сплати податків.
росії вдалося подолати широкі технологічні санкції ЄС і США, спрямовані на придушення її військово-промислового комплексу, перенаправляючи важливі товари, такі як мікропроцесори, через дружні треті країни, такі як Китай.
Досі Захід обережно ставився до компаній у третіх країнах через занепокоєння щодо відчуження лідерів, обираючи замість цього дипломатію. Але оскільки росія нарощує виробництво ракет та іншої зброї за допомогою чіпів західного виробництва, зростає тиск на Брюссель і Вашингтон, щоб вони вжили заходів.
Тепер, напередодні другої річниці вторгнення росії в Україну 24 лютого, очікується, що ЄС оголосить 13-й пакет пов’язаних з росією санкцій, спрямованих проти організацій у шести іноземних країнах.
Цілі включають чотири фірми з Китаю та по одній з Казахстану, Сербії, Індії, Сінгапуру, Шрі-Ланки, Таїланду та Туреччини, яка є членом НАТО. Загалом у списку 21 організація, решта з них знаходяться в росії.
Організації, включені до списку, не є остаточними, і додаткові компанії та особи можуть бути додані або видалені до ухвалення остаточної версії.
Коментарі - 5
НБУ запрещает покупать валюту предприятиям, если у них уже есть ненулевой остаток на расчетных счетах. Покупка валюты разрешается только под контракт импорта и с проверкой НБУ.
Интересно как быстро доедут до ограничений продажи валюты физикам.
Всем обладателей депозитов и ОВГЗ в гривне сжать булки.