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6 лютого 2024, 17:02

ЄС анонсував 13-й пакет антиросійських санкцій до 24 лютого

Європейський Союз розраховує ухвалити 13-й пакет санкцій проти росії до 24 лютого. Про це 6 лютого на сесії Європарламенту повідомила міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб, яка головує в Раді ЄС, пише «Інтерфакс-Україна».

Європейський Союз розраховує ухвалити 13-й пакет санкцій проти росії до 24 лютого.
Фото:depositphotos

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Що відомо

«Ми сподіваємося завершити роботу над 13-м пакетом санкцій до символічної дати 24 лютого», — сказала Лябіб.

Говорячи про військову допомогу Україні, вона наголосила на необхідності прискорити постачання боєприпасів і ракет, щоб дотримати обіцянку і надати Києву мільйон 155-міліметрових снарядів.

«Наразі ми від цього дуже далекі. У березні, згідно з прогнозами, ми зможемо досягти обсягу близько 524 000 снарядів. Це дуже далеко від мети, яку ми поставили. Нам абсолютно необхідно зробити більше і посилити наші виробничі потужності», — зазначила Лябіб.

Нагадаємо

18 грудня Європейська рада ухвалила 12-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів через агресивну війну росії проти України.

За даними джерел Reuters, Єврокомісія запропонує такий пакет санкцій, який викличе мінімальні дебати серед держав-членів, попри заклики деяких країн ЄС заборонити більше російських товарів, наприклад імпорт алюмінію.

Джерела Politico повідомили, що представники країн ЄС попередньо обговорили новий пакет санкцій проти рф минулими вихідними.

Джерело: Мінфін
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