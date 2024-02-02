У січні уряд залучив від продажу ОВДП майже 33 млрд, а упродовж воєнного стану — 851 млрд

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 лютого 2024, 18:51

У січні уряд залучив від продажу ОВДП майже 33 млрд, а упродовж воєнного стану — 851 млрд

За даними Депозитарію НБУ, у січні 2024 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах майже 33 млрд грн в еквіваленті: 13 361,3 млн грн, $254,7 млн та 235,5 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано $80 млн та 251,5 млн євро. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

За даними Депозитарію НБУ, у січні 2024 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах майже 33 млрд грн в еквіваленті: 13 361,3 млн грн, $254,7 млн та 235,5 млн євро.
Фото: НБУ

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Протягом січня запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 19 321,7 млн грн в еквіваленті перевищували виплати погашення за облігаціями внутрішньої державної позики.

Роловер вкладень в ОВДП (співвідношення номіналу проданих на аукціонах та погашених відповідно до умов їх випуску цінних паперів) за січень становить 203% за номіналом у всіх валютах за поточним офіційним курсом.

Загалом з початку повномасштабної війни до 31 січня 2024 року урядом на первинних аукціонах було залучено майже 851 млрд грн в еквіваленті:

  • 567 537,0 млн грн,
  • $5 872,0 млн,
  • 1 948,6 млн євро.

На погашення за ОВДП спрямовано 429 371,9 млн грн, $6 215,7 млн та 1 502,2 млн євро.

«Активізувати внутрішній борговий ринок вдалося завдяки спільним зусиллям уряду та Національного банку України», — йдеться в повідомленні регулятора.

Зокрема, НБУ надав можливість банкам покривати до 50% від загального обсягу обов’язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП з визначеного НБУ переліку та поступово розширював відповідний перелік.

Крім того, НБУ дав змогу нерезидентам переказувати за кордон кошти, отримані від сплати відсотків за ОВДП після 1 квітня 2023 року, за умови дотримання ними мінімального безперервного строку володіння ОВДП до моменту отримання відсотків.

Ставки за ОВДП

У січні 2024 року максимальна дохідність ОВДП, що розміщувались на аукціонах, становила у гривні 18,60% річних, в доларах США — 4,66% річних, в євро — 3,25% річних.

Детальна статистика

Нижче наведено детальну статистику Депозитарію НБУ станом на 1 лютого 2024 року виключно стосовно військових ОВДП, що розміщувалися на аукціонах.

Найбільший обсяг цих цінних паперів, як і раніше, сконцентрований банками — первинними дилерами. Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. На 1 лютого 2024 року він становив:

  • 45 684,1 млн грн або 28,6% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 1 січня — 42 588,8 млн грн або 28,4%);
  • $1 119,2 млн або 53,8% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах (на 1 січня — $1 011,9 млн або 55,3%);
  • 108,4 млн євро або 17,1% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (на 1 січня — 102,8 млн євро або 17,4%).

Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб на 1 лютого 2024 року становив 92,1 млрд грн в еквіваленті порівняно з 37,6 млрд грн в еквіваленті на 1 лютого 2023 року — зростання майже у 2,5 раза.

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 1 лютого 2024 року становив 15 471,2 млн грн, $24,2 млн та 0,1 млн євро, збільшившись за рік (порівняно з 1 лютого 2023 року) майже вдвічі. Міністерство фінансів у січні 2024 року погашення військових ОВДП не проводило.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами