У січні уряд залучив від продажу ОВДП майже 33 млрд, а упродовж воєнного стану — 851 млрд

За даними Депозитарію НБУ, у січні 2024 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах майже 33 млрд грн в еквіваленті: 13 361,3 млн грн, $254,7 млн та 235,5 млн євро . На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано $80 млн та 251,5 млн євро. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Протягом січня запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 19 321,7 млн грн в еквіваленті перевищували виплати погашення за облігаціями внутрішньої державної позики.

Роловер вкладень в ОВДП (співвідношення номіналу проданих на аукціонах та погашених відповідно до умов їх випуску цінних паперів) за січень становить 203% за номіналом у всіх валютах за поточним офіційним курсом.

Загалом з початку повномасштабної війни до 31 січня 2024 року урядом на первинних аукціонах було залучено майже 851 млрд грн в еквіваленті:

567 537,0 млн грн,

$5 872,0 млн,

1 948,6 млн євро.

На погашення за ОВДП спрямовано 429 371,9 млн грн, $6 215,7 млн та 1 502,2 млн євро.

«Активізувати внутрішній борговий ринок вдалося завдяки спільним зусиллям уряду та Національного банку України», — йдеться в повідомленні регулятора.

Зокрема, НБУ надав можливість банкам покривати до 50% від загального обсягу обов’язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП з визначеного НБУ переліку та поступово розширював відповідний перелік.

Крім того, НБУ дав змогу нерезидентам переказувати за кордон кошти, отримані від сплати відсотків за ОВДП після 1 квітня 2023 року, за умови дотримання ними мінімального безперервного строку володіння ОВДП до моменту отримання відсотків.

Ставки за ОВДП

У січні 2024 року максимальна дохідність ОВДП, що розміщувались на аукціонах, становила у гривні 18,60% річних, в доларах США — 4,66% річних, в євро — 3,25% річних.

Детальна статистика

Нижче наведено детальну статистику Депозитарію НБУ станом на 1 лютого 2024 року виключно стосовно військових ОВДП, що розміщувалися на аукціонах.

Найбільший обсяг цих цінних паперів, як і раніше, сконцентрований банками — первинними дилерами. Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. На 1 лютого 2024 року він становив:

45 684,1 млн грн або 28,6% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 1 січня — 42 588,8 млн грн або 28,4%);

$1 119,2 млн або 53,8% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах (на 1 січня — $1 011,9 млн або 55,3%);

108,4 млн євро або 17,1% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (на 1 січня — 102,8 млн євро або 17,4%).

Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб на 1 лютого 2024 року становив 92,1 млрд грн в еквіваленті порівняно з 37,6 млрд грн в еквіваленті на 1 лютого 2023 року — зростання майже у 2,5 раза.

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 1 лютого 2024 року становив 15 471,2 млн грн, $24,2 млн та 0,1 млн євро, збільшившись за рік (порівняно з 1 лютого 2023 року) майже вдвічі. Міністерство фінансів у січні 2024 року погашення військових ОВДП не проводило.