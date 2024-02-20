Електромобілі охопили майже 11% січневого ринку нових легкових авто в ЄС

У січні 2024 року на ринках ЄС було реалізовано 851 690 нових легкових автомобілів, що на 12% більше ніж роком раніше. Про це свідчать дані АСЕА, повідомляє Укравтопром.

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Значне зростання відбулось на всіх основних ринках блоку:

Німеччина (+19,1%),

Італія (+10,6%),

Франція (+9,2%),

Іспанія (+7,3%).

На електромобілі (BEV) припадало 10,9% частки ринку (порівняно з 9,5% у січні 2023 року), а на гібридні авто (HEV та PHEV) — майже 37% (у січні 2023 р. — 33%).

Сукупна частка ринку бензинових і дизельних автомобілів склала менше ніж 50% проти майже 54% торік.

Бензинові авто охопили 35,2% продажів нових легковиків (у січні 2023 р. — 37,9%), а дизельні — 13,4% (у січні 2023 р. — 15,8%).

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у січні 2024 року автопарк України поповнили більше ніж 3,5 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно торішнього січня попит на електромобілі зріс у 2,8 раза.