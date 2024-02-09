У січні 2024 року автопарк України поповнили більше ніж 3,5 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно торішнього січня попит на електромобілі зріс у 2,8 раза. Про це повідомляє Укравтопром.
9 лютого 2024, 12:17
Попит на електромобілі в Україні у січні зріс майже втричі. Найпопулярніші моделі
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Частка нових машин в реєстраціях BEV склала 24% проти 23% у січні 2023 року.
Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів склали легкові авто — 3490 шт. (нових — 840 шт., уживаних — 2650 шт.). З 54 комерційних електромобілів новими були лише 4 авто.
Найпопулярніші моделі
ТОП-5 нових електромобілів на ринку у січні 2024 року:
- Volkswagen iD.4 — 286 од.;
- BYD Song Plus- 83 од.;
- Honda eNS1 — 80 од.;
- Toyota bZ4X — 56 од.;
- Nissan Ariya — 50 од.
ТОП-5 січня вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
- Nissan Leaf — 355 од.;
- Tesla Model 3 — 309 од.;
- Tesla Model Y — 242 од.;
- Volkswagen e-Golf — 178 од.;
- Volkswagen iD.4 — 169 од.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що Tesla повідомила постачальникам, що хоче почати виробництво нового електромобіля для масового ринку під кодовою назвою «Redwood» у середині 2025 року.
Джерело: Мінфін
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