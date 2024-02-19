Другий рік війни: Кількість офіційних мільйонерів в Україні зросла на 16%

Доходи у розмірі понад 1 мільйон гривень минулого року задекларували 12 374 особи, за рік кількість офіційних мільйонерів зросла на 16%. Дані про підсумки декларування отриманих у 2022 році громадянами доходів оприлюднив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев .

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В Україні побільшало мільйонерів

«Таким чином кількість мільйонерів рік до року зросла на 2863 особи. Податкові зобов’язання по податку до сплати в бюджет такими „мільйонерами“ визначено у сумі 2,76 млрд грн, по військовому збору — 526,5 млн гривень», — уточнив Гетманцев.

Загалом минулого року українці подали 266 тисяч декларацій про майновий стан та доходи за 2022 рік. Сума задекларованого доходу склала 147,92 мільярда гривень.

«Значна частина декларацій — 112 тисяч була подана у зв’язку із використанням права на податкову знижку. Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету становить 444,08 млн гривень», — зауважив Гетманцев.

Скільки сплачено податку

За результатами декларування доходів фізичними особами у 2023 році сплачено: