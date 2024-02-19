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19 лютого 2024, 15:21

Другий рік війни: Кількість офіційних мільйонерів в Україні зросла на 16%

Доходи у розмірі понад 1 мільйон гривень минулого року задекларували 12 374 особи, за рік кількість офіційних мільйонерів зросла на 16%. Дані про підсумки декларування отриманих у 2022 році громадянами доходів оприлюднив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Доходи у розмірі понад 1 мільйон гривень минулого року задекларували 12 374 особи, за рік кількість офіційних мільйонерів зросла на 16%.
Фото:depositphotos

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В Україні побільшало мільйонерів

«Таким чином кількість мільйонерів рік до року зросла на 2863 особи. Податкові зобов’язання по податку до сплати в бюджет такими „мільйонерами“ визначено у сумі 2,76 млрд грн, по військовому збору — 526,5 млн гривень», — уточнив Гетманцев.

Загалом минулого року українці подали 266 тисяч декларацій про майновий стан та доходи за 2022 рік. Сума задекларованого доходу склала 147,92 мільярда гривень.

«Значна частина декларацій — 112 тисяч була подана у зв’язку із використанням права на податкову знижку. Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету становить 444,08 млн гривень», — зауважив Гетманцев.

Скільки сплачено податку

За результатами декларування доходів фізичними особами у 2023 році сплачено:

  • податку на доходи фізичних осіб — 4,54 млрд грн;
  • військового збору — 946,09 млн грн.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+15
bonv
bonv
19 лютого 2024, 15:33
#
Імітація зе-боротьби з корупцією вже всіх дістала! Гірше ж точно не буде? ©
+
0
Riojas
Riojas
19 лютого 2024, 15:39
#
Слово «миллионер» конечно звучит громко, но айтишник со средней зарплатой $2300 в месяц является миллионером, задекларировав более 1 млн гривен дохода от предпринимательской деятельности в год.
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0
tyshenkoV
tyshenkoV
19 лютого 2024, 15:57
#
Ало мама я миллионер xD
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