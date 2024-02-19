Кабмін може ввести нові податки для фінансування армії — ЗМІ

Кабінет міністрів та представники профільних комітетів Верховної Ради обговорюють план збільшення доходів бюджету на 0,5% від ВВП, який Україна має презентувати в межах програми з Міжнародним валютним фондом. Цей план передбачає запровадження низки нових податків. Про це йдеться у статті ЕП.

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Так, за даними співрозмовників ЕП, в межах виконання програми МВФ уряд планує запровадити додаткове оподаткування у вигляді 0,1% військового збору з прибутку підприємств та доходів ФОПів, 1,5% — від вартості дорогоцінних металів, 30% — від вартості ювелірних виробів, 10% — від вартості рухомого майна. Також прораховуються можливості додаткового оподаткування операцій з нерухомістю та запровадження додаткового податку на деякі інші операції.

Водночас навіть запровадження цих нових податків не здатне покрити усі додаткові потреби бюджету, адже загальний фіскальний ефект від них становитиме лише близько 40 мільярдів гривень. За даними співрозмовників ЕП у парламенті, наразі потреби сектору оборони становлять понад 400 мільярдів гривень — і це у разі, якщо влада не проводитиме додаткову мобілізацію, а США погодять Україні пакет допомоги, що включатиме пряму бюджетну підтримку.

Для того, аби зібрати понад 400 мільярдів гривень у владі наразі розглядають питання підвищення ставок основних податків, а саме ПДВ та військового збору (з доходів фізичних осіб).

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