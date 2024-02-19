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19 лютого 2024, 16:05

Кабмін може ввести нові податки для фінансування армії — ЗМІ

Кабінет міністрів та представники профільних комітетів Верховної Ради обговорюють план збільшення доходів бюджету на 0,5% від ВВП, який Україна має презентувати в межах програми з Міжнародним валютним фондом. Цей план передбачає запровадження низки нових податків. Про це йдеться у статті ЕП.

Кабінет міністрів та представники профільних комітетів Верховної Ради обговорюють план збільшення доходів бюджету на 0,5% від ВВП, який Україна має презентувати в межах програми з Міжнародним валютним фондом.

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Так, за даними співрозмовників ЕП, в межах виконання програми МВФ уряд планує запровадити додаткове оподаткування у вигляді 0,1% військового збору з прибутку підприємств та доходів ФОПів, 1,5% — від вартості дорогоцінних металів, 30% — від вартості ювелірних виробів, 10% — від вартості рухомого майна. Також прораховуються можливості додаткового оподаткування операцій з нерухомістю та запровадження додаткового податку на деякі інші операції.

Водночас навіть запровадження цих нових податків не здатне покрити усі додаткові потреби бюджету, адже загальний фіскальний ефект від них становитиме лише близько 40 мільярдів гривень. За даними співрозмовників ЕП у парламенті, наразі потреби сектору оборони становлять понад 400 мільярдів гривень — і це у разі, якщо влада не проводитиме додаткову мобілізацію, а США погодять Україні пакет допомоги, що включатиме пряму бюджетну підтримку.

Для того, аби зібрати понад 400 мільярдів гривень у владі наразі розглядають питання підвищення ставок основних податків, а саме ПДВ та військового збору (з доходів фізичних осіб).

Читайте також: Допомога Україні більше за план Маршалла, але ЄС доведеться різко її збільшити: що писали західні ЗМІ

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 22

+
+49
Tido oss
Tido oss
19 лютого 2024, 16:12
#
ВСУ сражаютца, а их семям новие налоги непогано
+
+22
SAndreyS
SAndreyS
19 лютого 2024, 18:29
#
Про фронт і тил щось чули? За який кошт воювати, чи в нас є якісь інши платники податків ніж в тилу.
+
0
richboy
richboy
19 лютого 2024, 16:22
#
Чому б просто не підняти військовий збір з 1.5% до 4.5%.
+
0
Lolik1837
Lolik1837
19 лютого 2024, 18:23
#
«Чому б просто не підняти військовий збір з 1.5% до 4.5%.»

Вы можете и всё отдать. Не запрещено
+
+36
vitalii94
vitalii94
19 лютого 2024, 16:23
#
Забирайте всі, мені не жалко)) Таку вони чекають відповідь)
+
+36
SZlats
SZlats
19 лютого 2024, 16:33
#
Сократите гос аппарат поднимите налоги и сборы с мега пенсий судей силовиков и т. д.
Депутатские автопарки дорогая машина ездишь плати и не каких мама любить скорость
Наблюдательные советы… срезать выплаты золотые парашюты и т. д. на…
А драть с народа тут народа осталось то… то что дурики с такими идеями сделали все что бы выехавшие не вернулись это факт ___)))))))))
+
+66
Kharakternyk
Kharakternyk
19 лютого 2024, 16:40
#
Домовилися ще в березні 2022-го в Стамбулі. І були більш-менш нормальні умови. Скільки загинуло з того часу воїнів ЗСУ? Скільки витрачено коштів? Потрібно було ще тоді все це зупиняти. Але можна ще зупинити все зараз. Бо чим дальше, тим більше буде втрат і тим гірші будуть умови.
+
0
Sarevok
Sarevok
19 лютого 2024, 16:49
#
Сейчас условия будут такие, что никто не захочет. Остановится все только тогда, когда всем уже будет все равно, на каких условиях — лишь бы все закончилось. Пока этот момент не наступил.
+
0
SAndreyS
SAndreyS
19 лютого 2024, 18:27
#
Де прочитати ті умови? Документ на стіл.
+
+38
penetrator1963
penetrator1963
19 лютого 2024, 17:05
#
В Стамбуле в апреле 2022 условия были офегеннейшие. просто союзники сказали воюйте дальше, а эксперты распространили миф, что рашке просто надо время, чтобы лучше подготовиться. так и у нас было бы время лучше подготовиться. может, начали бы нормально подходить к вопросу безопасности после 24 февраля. хотя, вряд ли, поэтому война продолжается.
+
+22
SAndreyS
SAndreyS
19 лютого 2024, 18:27
#
Да прочитати ці офігенні умови?
+
+15
SAndreyS
SAndreyS
19 лютого 2024, 18:27
#
Де документ прочитати Стамбульських домовленостей?
+
0
Lolik1837
Lolik1837
19 лютого 2024, 18:33
#
«Де документ прочитати Стамбульських домовленостей?»

Посмотрите, почитайте интервью Арахамии , который занимался этими переговорами с украинской стороны.
Почитайте интервью Такера Карлсона с русской стороной.
Как ни странно — но информация по поводу этих переговоров, как с украинской так и с русской стороны не противоречит друг другу .

+
0
Алекс Ф
Алекс Ф
19 лютого 2024, 18:48
#
Лол 2 роки війни і 10 конфлікту нічого не навчили, от справді? всі домовленості потрібні лише щоб відновити сили, і розробити нормальний план, а не «кієв за 3 дня», а далі по накатаному колоніальному сценарію — в перших рядах ідуть папуаси з луганди\нових територій для захоплення нових земель і нових папуасів, а хто щось має проти так у абізяни є атомна бімба… і ще «непогані» союзники які не жують соплі коли треба допомога, а лише натякни і дрони чи лям снарядів поїхали на фронт…
+
+84
Criptor82
Criptor82
19 лютого 2024, 16:48
#
Зразу видно результат співпраці з МВФ :) рецепт реформ від МВФ: податки збільшити, тарифи на все підняти, пенсійний вік підвищити, соціалку урізати, державне майно приватизувати, впершу чергу стратегічні підприємства, які щей генерують доходи. Далі, призначення на посади тільки за погодженням експертів визначених міжнародними партнерами, і це все повторювати кожні 2−3 роки. І так поки клієнт не здохне :) і це за 2-3 млрд.$ на рік, які йдуть в резерви НБУ, та які не можна витрачати.
+
0
Алекс Ф
Алекс Ф
19 лютого 2024, 18:51
#
Зразу видно рівень обізнаності співпрацею з мвф… вони дають кредити тільки під реальні дії\реформи, програми там реальні, зазвчиай на десятки лярдів, прсото популісти не люблять робити непопулярні рішення і роблять мінімум, є ж тут стаття як ми «вибирали» кредити мвф, і там повне дно — ось і колонка «вибірка коштів» саме вказує скільки реформ зроблено щоб продовжувати співпрацю: https://minfin.com.ua/ua/2023/12/13/117787307/
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0
Бедный папа
Бедный папа
19 лютого 2024, 16:51
#
> Украина должна презентовать в рамках программы с Международным валютным фондом.

Есть неплохой южно-корейский фильм про роль МВФ.
«Дефолт» называется.
Хорошее название.
+
0
TAN72
TAN72
19 лютого 2024, 17:12
#
А осенью мы все кто доживёт увидим все реформы в полной красе.
+
0
Макс Пилипенко
Макс Пилипенко
19 лютого 2024, 17:24
#
Повышать ПДВ при наших уже 40% экономики в тени ну просто умнейший ход. Будет не 40, а 70. Раньше подумать нельзя было на какие шиши воевать в долгую планируется и потянет ли такое экономика?
+
0
veritas69
veritas69
19 лютого 2024, 17:40
#
Я конечно не спец, но как перевести в тень комуналку, топливо и продукты в маркетах?
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0
Lolik1837
Lolik1837
19 лютого 2024, 18:20
#
Вспоминаю как в 2014 ввели «военный сбор «в 1,5%. Народу вешали лапшу на уши, что это «на год-два максимум» . По итогу оказалось , что навсегда.

Сейчас история может повториться, только в больших масштабах.
+
0
Lolik1837
Lolik1837
19 лютого 2024, 18:22
#
-А где налог на воздух?
-Забыли?
-Очень странно
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