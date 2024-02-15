Приплив коштів у біткоїн-ETF досяг рекордних $631 млн за один день

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З урахуванням біржового фонду Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) активи під їх керуванням перевищили 693 тис. біткоїнів вартістю $35,7 млрд.



Попит на біржові фонди на базі біткоїна продовжує зростати, незважаючи на відтік із Grayscale у розмірі $72,8 млн за результатами торгового дня 13 лютого.



Приплив коштів у дев'ять провідних біткоїн-ETF, включаючи BlackRock (IBIT), Fidelity (FBTC), Bitwise (BITB), Ark 21Shares (ARKB), Invesco (BTCO), VanEck (HODL), Valkyrie (BRRR), Franklin Templeton (EZBC) та WisdomTree (BTCW), склав $704 млн.



Приплив коштів у фонд iShares Bitcoin Trust (IBIT) від BlackRock збільшується. За результатами лише одного торгового дня 13 лютого ETF компанії BlackRock залучив $493 млн, що склало 70% від загального щоденного припливу коштів у біткоїн-ETF. За даними офіційного сайту, обсяг активів IBIT від BlackRock становить 95 тис. біткоїнів вартістю $4,4 млрд.

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Через місяць після запуску активи дев'яти спотових біржових фондів (ETF) на базі біткоїна перевищили 200 тис. BTC, або $9,5 млрд. Вони володіють майже 1% від загальної кількості біткоїнів у 21 млн, що більше, ніж у MicroStrategy, Tether і всіх публічних майнерів біткоїнів разом узятих.