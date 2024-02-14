Виробники безалкогольних напоїв збільшили сплату податків удвічі

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За його словами, 68,5% надходжень із зазначеної суми забезпечили наступні компанії:

Coca-Cola;

«Оболонь» «Красилівське»;

виробнича фірма «Панда».

«Примітно, що всі три лідери по сплаті податків мають вище середньогалузеве навантаження: „Кока-Кола“ — і по ПДВ, і по податку на прибуток,»Оболонь« «Красилівське» — по ПДВ, а «Панда» — по податку на прибуток», — зауважив нардеп.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», за підсумками четвертого кварталу 2023 року компанії-нерезиденти, що надають електронні послуги, задекларували до сплати понад 2,5 мільярда гривень так званого «податку на Google» та вже перерахували до держбюджету 2,17 млрд грн з цієї суми.