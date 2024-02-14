Виробники безалкогольних напоїв та мінеральної води у 2023 році сплатили податків на 2,8 млрд грн, що вдвічі більше роком раніше. Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.
14 лютого 2024, 16:16
Виробники безалкогольних напоїв збільшили сплату податків удвічі
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
За його словами, 68,5% надходжень із зазначеної суми забезпечили наступні компанії:
- Coca-Cola;
- «Оболонь» «Красилівське»;
- виробнича фірма «Панда».
«Примітно, що всі три лідери по сплаті податків мають вище середньогалузеве навантаження: „Кока-Кола“ — і по ПДВ, і по податку на прибуток,»Оболонь« «Красилівське» — по ПДВ, а «Панда» — по податку на прибуток», — зауважив нардеп.
Нагадаємо
Як писав «Мінфін», за підсумками четвертого кварталу 2023 року компанії-нерезиденти, що надають електронні послуги, задекларували до сплати понад 2,5 мільярда гривень так званого «податку на Google» та вже перерахували до держбюджету 2,17 млрд грн з цієї суми.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі