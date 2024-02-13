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13 лютого 2024, 16:13

«Податок на Google»: Хто найбільший платник

За підсумками четвертого кварталу 2023 року компанії-нерезиденти, що надають електронні послуги, задекларували до сплати понад 2,5 мільярда гривень так званого «податку на Google» та вже перерахували до держбюджету 2,17 млрд грн з цієї суми. Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

За підсумками четвертого кварталу 2023 року компанії-нерезиденти, що надають електронні послуги, задекларували до сплати понад 2,5 мільярда гривень так званого «податку на Google» та вже перерахували до держбюджету 2,17 млрд грн з цієї суми.
Фото: НБУ

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«Податок на Google»

«96 поданих декларацій забезпечать надходження до бюджету на суму 2,51 млрд грн (30,1 млн євро та $34,4 млн). Щодо третього кварталу сума надходжень збільшилась на 421 млн гривень», — написав Гетманцев.

Він уточнив, що найбільшими платниками цього податку у четвертому кварталі 2023 року стали:

  • Google;
  • Sony;
  • Etsy;
  • Apple;
  • Meta Platforms;
  • Wargaming Group;
  • Netflix.

Читайте: «Податок на Google»: у третьому кварталі до держбюджету надійшло 2 мільярди

«Для тих, хто вже традиційно стежить за сервісом OnlyFans зазначимо, що компанія за надання послуг на території України у 2023 році нарахувала та сплатила $1,27 млн», — додав Гетманцев.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», у третьому кварталі 2023 року до держбюджету надійшло 2,09 млрд грн від сплати так званого «податку на Google». Загалом від початку 2023 року міжнародні компанії сплатили понад 8 млрд грн цього податку.

Закон про «податок на Google» повністю набув чинності з 1 січня 2022 року. Документ вводить європейські норми і зобов'язує міжнародні інтернет-компанії платити 20% податку на додану вартість (ПДВ) в Україні.

За цим законом, іноземні компанії, які постачають українцям електронні послуги (Apple, Google, Netflix, Wargaming та інші), зобов'язані зареєструватись платниками податку на додану вартість, якщо загальна сума від здійснення відповідних операцій перевищує 1 млн грн на рік.

Джерело: Мінфін
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