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12 грудня 2023, 19:32

«Податок на Google»: у третьому кварталі до держбюджету надійшло 2 мільярди

У третьому кварталі 2023 року до держбюджету надійшло 2,09 млрд грн від сплати так званого «податку на Google». Загалом від початку року міжнародні компанії сплатили понад 8 млрд грн цього податку. Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

У третьому кварталі 2023 року до держбюджету надійшло 2,09 млрд грн від сплати так званого «податку на Google».
Фото: НБУ

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За його словами, протягом третього кварталу платники цього податку подали 96 декларацій та задекларували до сплати 26,6 млн євро та $29,9 млн (2,09 млрд грн в еквіваленті), порівняно із 25,7 млн євро та $27,7 млн у другому кварталі (2,05 млрд грн в еквіваленті).

Хто сплатив найбільші суми до бюджету України

Гетманцев уточнив, що найбільші суми від користувачів до держбюджету спрямували:

  • Google,
  • Apple,
  • Sony,
  • Ebay,
  • Amazon,
  • Meta Platforms,
  • Netflix.

Він також зазначив, що платформа OnlyFans за надання послуг на території України з початку 2023 року сплатила $944,1 тис.

Нагадаємо

Закон про «податок на Google» повністю набув чинності з 1 січня 2022 року. Документ вводить європейські норми і зобов'язує міжнародні інтернет-компанії платити 20% податку на додану вартість (ПДВ) в Україні.

За цим законом, іноземні компанії, які постачають українцям електронні послуги (Apple, Google, Netflix, Wargaming та інші), зобов'язані зареєструватись платниками податку на додану вартість, якщо загальна сума від здійснення відповідних операцій перевищує 1 млн грн на рік.

Джерело: Мінфін
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