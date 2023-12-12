У третьому кварталі 2023 року до держбюджету надійшло 2,09 млрд грн від сплати так званого «податку на Google». Загалом від початку року міжнародні компанії сплатили понад 8 млрд грн цього податку. Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
«Податок на Google»: у третьому кварталі до держбюджету надійшло 2 мільярди
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За його словами, протягом третього кварталу платники цього податку подали 96 декларацій та задекларували до сплати 26,6 млн євро та $29,9 млн (2,09 млрд грн в еквіваленті), порівняно із 25,7 млн євро та $27,7 млн у другому кварталі (2,05 млрд грн в еквіваленті).
Хто сплатив найбільші суми до бюджету України
Гетманцев уточнив, що найбільші суми від користувачів до держбюджету спрямували:
- Google,
- Apple,
- Sony,
- Ebay,
- Amazon,
- Meta Platforms,
- Netflix.
Він також зазначив, що платформа OnlyFans за надання послуг на території України з початку 2023 року сплатила $944,1 тис.
Нагадаємо
Закон про «податок на Google» повністю набув чинності з 1 січня 2022 року. Документ вводить європейські норми і зобов'язує міжнародні інтернет-компанії платити 20% податку на додану вартість (ПДВ) в Україні.
За цим законом, іноземні компанії, які постачають українцям електронні послуги (Apple, Google, Netflix, Wargaming та інші), зобов'язані зареєструватись платниками податку на додану вартість, якщо загальна сума від здійснення відповідних операцій перевищує 1 млн грн на рік.
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