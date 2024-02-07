Хто в Європі платить найвищі податки і чому не проти цього

За даними Фонду оподаткування, у 2022 році працівники з середньою зарплатою в Європі сплачували близько третини своєї зарплати у вигляді податків. При цьому податковий тягар у країнах Європи значно відрізняється, залежно від країни, розповідає Euronews. «Мінфін» публікує переклад ключових тез.

Данія (55,9%), Австрія (55%), Португалія (53%), Швеція (52,3%) і Бельгія (50%) є одними з країн із найвищими ставками податку на доходи фізичних осіб. Із іншого боку, Румунія (10%), Болгарія (10%), Боснія і Герцеговина (10%), Косово (10%) і Північна Македонія (10%) є європейськими країнами з найнижчими податками.

Чому люди не проти високих податків

Як не дивно, не всі громадяни незадоволені високими податками, включно з Данією, де податки можуть досягати приголомшливих 55,9%.

У цьому випадку багато громадян вважають платіж інвестицією в колективне майбутнє країни та суспільства. Зауважимо, що Данія четвертий рік поспіль була визнана другою найщасливішою країною у світі, згідно зі Звітом про щастя у світі за 2023 рік.

Ставки оподаткування доходів фізичних осіб у Європі

Високі податки дозволяють всім верствам суспільства, незалежно від статі, соціально-політичного чи економічного становища, користуватися однаковими можливостями, таким чином значно зменшуючи економічний та соціальний тягар. Вища освіта в Данії переважно є безкоштовною, а студенти коледжів також отримують гранти від уряду.

Підтримка є і на робочому місці. Батьки мають право на 52 тижні відпустки по догляду за дитиною, з яких 32 тижні оплачує держава. Датська модель ринку праці забезпечує гнучкість для роботодавців і безпеку для працівників.

Тому багато хто цілком задоволений сплатою своєї частки податків, особливо якщо державні послуги високоякісні.

Однак, у системі є й недоліки: Данія змушена пропонувати освітні гранти студентам із інших країн Європейського Союзу, навіть якщо вони рідко залишаються в країні надовго.

В Австрії, іншій країні з високими податками у 55%, дуже цінується система соціального страхування, яка включає державне медичне страхування, пенсійне страхування та захист від нещасних випадків на виробництві. Окрім цього, вона також покриває материнство та безробіття.

Країна вимагає, щоб усі працівники були застраховані, а також люди, які отримують допомогу з безробіття, пенсії або отримують будь-яке інше фінансування.

У таких країнах, як Бельгія, самотні бездітні люди несуть основний тягар найвищих податків, тоді як сімейні пари з дітьми мають дещо менший тягар.

Сплата до 65% доходів

Платники податків у Бельгії відраховують майже 65% із заробітної плати

Також необхідно сплачувати щомісячні внески на соціальне страхування. Тому, наприклад, той хто заробляє в Бельгії 45 тис. євро, оподатковуватиметься за ставкою 25% — до 15 200 євро, 40% — від 15 200 євро, 45% — від 26 830 євро та 50% — від 46 440 євро. Крім того, працівник повинен буде заплатити 13,07% соціальних внесків.

Існує також спеціальний внесок на соціальне страхування, який варіюється від 9,30 до 60,94 євро на місяць. Таким чином, людина з такою зарплатою приноситиме додому приблизно 1 867 євро на місяць.

Пам’ятаючи про те, що мінімальна заробітна плата в Бельгії становить 1 994,18 євро на місяць без вирахування податків, місячна зарплата в розмірі 45 тис. євро залишатиме працівнику приблизно таку суму після відрахувань.

Останніми роками високі податки призвели до зростання розчарування серед бельгійців, які відчувають, що не отримують те, за що платять податки, порівнюючи зі своїми скандинавськими колегами.

Бельгія поволі докладає зусилля для зниження оподаткування заробітної плати. За даними ОЕСР, у середньому працівник відчув зниження податкового тиску приблизно на 2,7% між 2009 і 2022 роками.

Нижчі податки в країнах Східної Європи

Для країн Східної та Південно-Східної Європи, таких як Румунія, Болгарія і Боснія та Герцеговина, нижчі податки є способом залучення іноземних інвестицій.

Ці країни часто пропонують дешевшу робочу силу та вартість виробництва, податкові пільги та безліч невикористаних ринків і можливостей. Також вони часто можуть забезпечити кращий рівень життя, оскільки його вартість значно нижча, ніж у більшості західноєвропейських країн.

Зараз такі країни, як Румунія, намагаються підвищити податки для працівників у секторі програмного забезпечення. Уряд також намагається скасувати пільги зі сплати медичного страхування для працівників будівельного, харчового та сільського господарства, щоб збільшити податкові надходження.

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Крім того, у Боснії до податку на прибуток додається безліч додаткових відрахувань. Наприклад, чистий прибуток у 1000 євро включає колосальні 562 євро податків і внесків, сплачених як роботодавцем, так і працівником, що змушує багато компаній не пропонувати працівникам контракти на повний робочий день. Це, зі свого боку, ще більше посилює чорний ринок — головну перешкоду на шляху країни до зростання.