Китай найбільш зацікавлений у завершенні війни в Україні: 5 фактів, які це підтвердять

Китай, схоже, сьогодні хоче завершення війни в Україні, як жодна з інших третіх країн. Що дає підстави так вважати, розповів співзасновник і директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future Анатолій Амелін.

Сі Цзіньпін, прийшовши на третій термін, заявив про амбіції Китаю розділити разом із США управління всім Світом. Але, схоже, росія поставила йому серйозну підніжку на цьому шляху.

Війна в Україні:

Погіршила відносини Китаю зі своїми головними торговими партнерами,

Погіршила логістику (щонайменше, до Європи),

Посилила торгову війну зі США (кількість обмежень на експорт до Китаю, насамперед, технологічної продукції — зростає),

Підсвітила можливий майбутній військовий конфлікт за Тайвань,

Відвертає від Китаю інвесторів.

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Декілька фактів:

Темпи зростання економіки Китаю стрімко падають (і це за офіційною статистикою, якість якої є сумнівною):

— 2023−5,2%,

— 2024 — 4,6%,

— 2025 — 3,4%. Борг Китаю щодо ВВП зріс до рекордних 287,8% у 2023 році. Фондовий ринок Китаю має серйозні проблеми:

— Він упав на 13% у 2023 році, і продовжив своє падіння у 2024 році на фоні невпинних продажів за кордоном, кризи нерухомості, що поглиблюється, і хиткого відновлення економіки.

— Китай припиняє кредитування деяких акцій для коротких продажів із понеділка, щоб підтримати фондові ринки країни, що падають.

— Стратегічним інвесторам не дозволять позичати акції протягом узгоджених періодів блокування, — повідомили Шанхайська фондова біржа і Шеньчженьська фондова біржа в окремих випусках після заяви Комісії з регулювання цінних паперів Китаю.

— Регулятори Китаю просять фонди обмежити короткий продаж ф'ючерсів на фондові індекси.

— Три чверті іноземних грошей, вкладених у фондовий ринок Китаю у 2023 році, залишили країну цього року. Чисті надходження інвестицій в акції перебувають на 8-річному мінімумі.

— Як наслідок, уряд Китаю розглядає пакет заходів на $278 млрд для порятунку фондового ринку. Попередні спроби влади відновити довіру інвесторів закінчилися невдачею і прем'єр-міністр Китаю закликає діяти рішуче. Ринок будівництва (що займає 30% китайської економіки) здувається:

— Бульбашка житлової та комерційної нерухомості в Китаї за останні три роки здулася в півтора рази (за обсягом продажів).

— 2024 рік також залишиться поганим для сектора.

— Відкрито питання, куди перевкладуть китайці заощаджені за рахунок падіння ринку 7 трлн юанів (близько $1 трлн) — пустять у споживання чи віднесуть на депозити?

— Вартість житла в Пекіні впала на 10−30% із максимумів 2021 року, — пише Financial Times із посиланням на понад 20 рієлторів.

— За даними Китайської асоціації нерухомості, минулого року близько 233 забудовників у Китаї подали заяву про банкрутство на фоні економічної кризи. Вперше з 2006 року Китай не став найбільшим експортером у США у 2023 році.

— Частка Китаю в американському імпорті знизилася з 21% у 2017 році до 14% сьогодні.

— Частка Мексики, найбільшого експортера до США 2023 року, становила 15%.

— Ймовірно, наступного року Канада обжене Китай з експорту до США. Експорт із Китаю теж падає.

— Експорт у 2023 році становив $3,38 трлн, що на 4,6% менше, ніж роком раніше.

— Експорт упав уперше з 2016 року, оскільки світовий попит на товари китайського виробництва (окрім автомобілів) сповільнився. Китайські посадовці вже заявили, що у 2024 році спаду буде важко позбутися. Нові прямі іноземні інвестиції в Китай впали минулого року до найнижчого рівня за три роки:

— Згідно з даними, опублікованими Міністерством комерції, ПІІ у 2023 році склали 1,1 трлн юанів ($153 млрд).

— Це було на 8% нижче, ніж у 2022 році, що стало найвищим показником падіння за всю історію спостережень, за порівнянними даними за 2014 рік.

(!) Що цікаво, Міністерство оголосило минулий рік «роком інвестицій у Китай» і представило 24 конкретні реформи для цього. Інфляція споживчих цін у 2023 році була найслабшою за 14 років.

— Низька базова інфляція індексу споживчих цін, що зберігається, відображає зниження внутрішнього попиту через спад на ринку нерухомості і стресу на ринку праці, — заявили в Goldman Sachs. Індекс цін виробників упав на 2,7% у грудні, порівнюючи з аналогічним періодом 2022 року, падаючи 15-й місяць поспіль.

У 2023 році індекс цін виробників впав на 0,3%. Це очевидна ознака зниження ділової активності. Індекс підприємств Китаю продовжує падати:

— CSI 1000 є одним із найширших та найповніших індексів китайського ринку акцій, та використовується для оцінки загальної інвестиційної активності та напряму Китаю. У Китаї спостерігається негативне зростання населення:

— У 2023 році у Китаї народилося 9 мільйонів дітей, що є рекордно низьким показником за історію країни, починаючи з 1949 року.

— У 2023 році населення Китаю скоротилося на 2 мільйони осіб, і ймовірним є подальше скорочення: коефіцієнт народжуваності (кількість дітей у жінки протягом життя) впав до рекордно низького рівня — 1,0. Moody's у грудні 2023 року змінило прогноз щодо боргу Китаю на «негативний». Безробіття:

— Китай призупинив збір даних із безробіття серед молоді (!) після рекордного рівня.

— У червні рівень безробіття серед молоді віком від 16 до 24 років у міських районах Китаю досяг рекордного рівня, перевищивши 20%.

Офіційні дані показали, що загальний рівень безробіття в Китаї у липні 2023 року зріс до 5,3%. Ну і найсмішніше — китайських блогерів просять не критикувати економіку країни.

Отже, попереду на Китай чекають непрості часи, і божевільний карлик-сусід приклав до цього свою руку.

За моєю інформацією, Китай тисне на росію для заморожування конфлікту.

Так це, чи ні насправді — незабаром побачимо. А поки що, спостерігаємо, як повільно скрипучи, величезна шафа починає падати.

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