Компанія SpaceX не продає термінали Starlink росії. Про це заявив голова компанії Ілон Маск, коментуючи повідомлення про те, що рф отримала доступ до інтернету від Starlink та використовує на полі бою.
Маск заперечив продаж Starlink російським військовим
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Заява Маска
Мільярдер назвав «неправдивими новинами» заяви про те, що російські військові отримали доступ до Starlink.
«Наскільки нам відомо, жоден Starlink не був проданий росії прямо чи опосередковано», — написав він у соцмережі X.
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A number of false news reports claim that SpaceX is selling Starlink terminals to Russia.— Elon Musk (@elonmusk) February 11, 2024
This is categorically false.
To the best of our knowledge, no Starlinks have been sold directly or indirectly to Russia.
У коментарях до своєї посади Маск написав: «Навіть якщо Путін називає мене розумною людиною, це не означає, що я даю йому термінали Starlink».
Водночас на запитання, чи може рф використовувати Starlink, придбані через посередників, Маск не відповів.
Коментарі - 4
«Насколько нам известно, ни один Starlink…» - а потом скажет, что ему просто не было это известно, это его менеджеры скрыли)
Но не опроверг факты продажи гражданским…
A number of false news reports claim that SpaceX is selling Starlink terminals to Russia.
This is categorically false.
To the best of our knowledge, no Starlinks have been sold directly or indirectly to Russia.
— Elon Musk (@elonmusk) February 11, 2024
Російськомовна сторінка новини:
В номере false news reports claim что SpaceX является selling Starlink terminals to Russia.
Это категорично false.
Для множества наших знаний, а Starlinks не должны быть прямо или прямо в России.
— Elon Musk (@elonmusk) 11 февраля 2024
Украина ведёт работу по нейтрализации этой угрозы. Детали раскрывать не будем, — ГУР
P.S. Маск заявил, что спутники Starlink «не отключают сигнал в рф».