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12 лютого 2024, 11:26

Маск заперечив продаж Starlink російським військовим

Компанія SpaceX не продає термінали Starlink росії. Про це заявив голова компанії Ілон Маск, коментуючи повідомлення про те, що рф отримала доступ до інтернету від Starlink та використовує на полі бою.

Компанія SpaceX не продає термінали Starlink росії.

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Заява Маска

Мільярдер назвав «неправдивими новинами» заяви про те, що російські військові отримали доступ до Starlink.

«Наскільки нам відомо, жоден Starlink не був проданий росії прямо чи опосередковано», — написав він у соцмережі X.

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A number of false news reports claim that SpaceX is selling Starlink terminals to Russia.

This is categorically false.

To the best of our knowledge, no Starlinks have been sold directly or indirectly to Russia.

— Elon Musk (@elonmusk) February 11, 2024

У коментарях до своєї посади Маск написав: «Навіть якщо Путін називає мене розумною людиною, це не означає, що я даю йому термінали Starlink».

Водночас на запитання, чи може рф використовувати Starlink, придбані через посередників, Маск не відповів.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

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+15
Mr YouSt
Mr YouSt
12 лютого 2024, 11:31
#
Ну еще бы он подтвердил эту продажу)
«Насколько нам известно, ни один Starlink…» - а потом скажет, что ему просто не было это известно, это его менеджеры скрыли)
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
12 лютого 2024, 13:15
#
Маск не подтвердил продажу военным…
Но не опроверг факты продажи гражданским…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
12 лютого 2024, 12:00
#
Україномовна сторінка новини:
A number of false news reports claim that SpaceX is selling Starlink terminals to Russia.
This is categorically false.
To the best of our knowledge, no Starlinks have been sold directly or indirectly to Russia.
— Elon Musk (@elonmusk) February 11, 2024

Російськомовна сторінка новини:
В номере false news reports claim что SpaceX является selling Starlink terminals to Russia.
Это категорично false.
Для множества наших знаний, а Starlinks не должны быть прямо или прямо в России.
— Elon Musk (@elonmusk) 11 февраля 2024
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
12 лютого 2024, 13:10
#
Starlink есть в свободной продаже на территории рф на открытых онлайн-площадках.
Украина ведёт работу по нейтрализации этой угрозы. Детали раскрывать не будем, — ГУР

P.S. Маск заявил, что спутники Starlink «не отключают сигнал в рф».
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