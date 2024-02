Маск заперечив продаж Starlink російським військовим

►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Мільярдер назвав «неправдивими новинами» заяви про те, що російські військові отримали доступ до Starlink.

«Наскільки нам відомо, жоден Starlink не був проданий росії прямо чи опосередковано», — написав він у соцмережі X.

Читайте: Ілон Маск — друг чи ворог: що він зробив для України гарного та поганого

A number of false news reports claim that SpaceX is selling Starlink terminals to Russia.



This is categorically false.



To the best of our knowledge, no Starlinks have been sold directly or indirectly to Russia.